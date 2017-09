Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Seltener Besuch im Schalterraum: Am frühen Montagnachmittag informierte die Sparkasse die Polizeiinspektion, dass sich in ihren Geschäftsräumen eine zugelaufene Katze aufhalte. Kurze Zeit später trafen die Ordnungshüter auf das dunkelgraue, anschmiegsame Wollknäuel und nahmen es in ihre Obhut. Weil die Besitzer nicht sofort auszumachen waren, kümmerte sich zunächst eine tierliebe Beamtin um das zierliche Wesen und bot ihm ein Nachtlager an. Montagabend meldete sich eine Familie aus der Herzogstadt bei der Dienststelle und gab an, dass sie bereits seit Freitagabend ihren jungen Kater namens "Puma" vermisse. So konnte er schließlich am Dienstag in seine Heimat zurückgegeben werden - glückliches Ende einer Ausreißer-Geschichte. Bild: exb