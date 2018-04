Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

19.04.2018

27

19.04.2018

Das Unheil bricht sich Bahn. Ein regelrechter Bach quillt im vergangenen Sommer am Kastenbühl unter einem Carport auf Privatgrund hervor. Grund war ein Rohrbruch in der Zuleitung zum Hochspeicher am Annaberg. Die Stadtwerke wollen so ein Szenario künftig verhindern und handeln jetzt.

Hintergrund Die Erneuerung der Hochspeicher-Zuleitung wird zwischen 80 000 und 100 000 Euro kosten. Wie Stadtwerke-Chef Roland Kraus informiert, wird dabei ein Inliner (Rohr-Schlauch) in das bestehende Rohr mittels Winde eingezogen. "Wir können so die Eingriffe ins Landschaftsbild und die Natur sehr gering halten und minimieren auch die Dauer der Baustelle." In seiner Schrift über die Wasserversorgung führt der frühere Stadtbaumeister Rudolf Heinl an: "Nachdem die Verlegung der Hauptzuleitung bis zum Stadtgebiet erfolgt war, wurde der Bau des 2500 Kubikmeter fassenden zweikammerigen Hochbehälters auf dem Annaberg in Angriff genommen. Die Bauarbeiten wurden von der Firma Kunz & Co. Amberg für 157 000 DM ausgeführt. Als Standort (...) wurde der Annaberg als höchstgelegener Punkt im Stadtgebiet ausgewählt, nachdem seitens der Bergbau-Fachleute erklärt wurde, dass (...) keine Bergschäden zu erwarten seien. (...) Der Durchmesser einer Behälterkammer beträgt 19,90 Meter."(oy)

Die Zuleitung aus dem Jahr 1954, welche das Wasser von den Haselgraben-Brunnen zum 2500 Kubikmeter fassenden Hochbehälter pumpt, ist in die Jahre gekommen. Werksleiter Roland Kraus sieht den Rohrbruch als klaren Warnschuss: "Damit ein solcher Schaden nicht wieder eintritt, muss die Leitung auf einer Länge von 220 Metern erneuert werden. Nicht auszudenken, wenn etwa durch eine schleichende Unterspülung Felsen, Gestein und Schlamm am Südhang in die Tiefe rutschen würden."Wie Kraus weiter informiert, soll die Erneuerung im September/Oktober 2018 über die Bühne gehen und mindestes vier Wochen andauern. Für diesen größeren Eingriff sind aber schon jetzt Vorarbeiten fällig. "Wir müssen deshalb bereits von Montag, 23., bis Mittwoch, 25. April, im gesamten Stadtgebiet die Wasserversorgung über den Hochbehälter Eichelberg umstellen." Was Kraus und sein Team aber dadurch befürchten, sind Auswirkungen auf höhere gelegene Wohnanwesen. "Wir rechnen vor allem in der Graf-Gebhard- und in der Graf-Berengar-Straße am Loderhof mit geringerem Wasserdruck." Wie Kraus weiter erläutert, befindet sich der Hochbehälter am Eichelberg rund 15 Meter unter dem Niveau des Annaberg-Speichers, was etwa 1,5 bar weniger Druck ausmacht. "Das bleibt ab einer gewissen Stockwerks-Ebene in den dortigen Hochhäusern sicher nicht ohne Auswirkung."Schon im Vorfeld informierten die Stadtwerke deshalb die jeweiligen Hausverwaltungen, eventuell Gegenmaßnahmen, wie etwa durch Einbau einer Druckerhöhungsstation, zu ergreifen. "Wir müssen ab Zähler mindestens 1,5 bar Wasserdruck liefern, was von uns auch nicht unterschritten wird. Für die vorübergehende Umstellung würde das aber in den Problem-Zonen auch nicht mehr reichen", macht Kraus deutlich.Er sieht durch den Probelauf in der nächsten Woche, eine gute Gelegenheit, die Auswirkungen auf die Druckverhältnisse noch vor der großen Reparatur genau zu erkennen.