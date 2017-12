Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Im Grunde genommen betrat die 1. Bayerische Fleischerschule in Landshut mit dem Lehrgang zum "Fleischsommelier" Neuland. Doch die Nachfrage aus der Branche war sofort sehr hoch. Auch Metzgermeister Johannes Lotter drückte nochmals die Schulbank, um zum Kreis dieser Experten zu gehören, von denen es nur wenige gibt.

Der erste Kurs war innerhalb weniger Tage ausgebucht, ein zweiter ging kürzlich zu Ende. Mit dabei war Johannes Lotter, der Fleisch als seine große Leidenschaft definiert und hier in seinem ortsansässigen Betrieb nach eigenen Angaben höchste Maßstäbe anlegt. Die Redaktion wollte von ihm wissen, was es mit der Fortbildung zum Fleischsommelier auf sich hat.Johannes Lotter: Teilnehmen können Metzgermeister oder Personen mit einer vergleichbaren Qualifikation, angesprochen sind aber auch Verkaufsleiter oder Betriebsinhaber.Die Inhalte waren sehr vielfältig. Die Palette reichte von Steak-Zuschnitten, Produktpräsentation, Plattenschulung, Mikrobiologie, über Ernährungskunde, Zubereitung und Grillen bis hin zur Sensorik und Qualitätsmanagement. Aber auch das Wohl, die Haltung, Rassen und Nutzung der Schlachttiere waren wichtige Themen.Sommeliers verstehen sich als Botschafter des guten Geschmacks mit dem Ziel, Genuss und Geschmack für die Konsumenten erlebbar zu machen. Beim Thema Fleisch steckt mindestens genauso viel dahinter wie beim Rebensaft. Zahlreiche Faktoren spielen nämlich bei gutem Fleisch eine Rolle.Für gutes Fleisch spielen die richtige Rasse mit einer guten Genetik, Geschlecht, richtige Fütterung und unterschiedlichen Haltungsformen eine wichtige Rolle. Auch dort gibt es viele Unterschiede wie Mast, Stallhaltung, Freilandhaltung, extensive Formen und Kombinationen. Des Weiteren ist auch das richtige Schlachtalter ausschlaggebend. Die Vereinbarung zwischen Tierwohl und Fleischqualität ist auch ein großes Thema.Weiter geht es mit dem optimalen Transport, die richtige Schlachtung sowie die perfekte Reifedauer. Nach diesen ganzen Schritten oder Entscheidungen liegt nun erst der Rohstoff Fleisch auf dem Tisch. Jetzt geht es weiter mit den verschiedenen Zuschnitten und den Reifeverfahren. Welches Teilstück verwendet man für welchen Verwendungszweck oder was wird gegrillt, gekocht, geschmort? Alles das sind Dinge, welche wir den Kunden mit auf den Weg geben wollen.Wir stehen für traditionelles Metzgerhandwerk, arbeiten mit Oberpfälzer Landwirte aus der Region zusammen, gewährleisten den eigenen Transport der Tiere, setzen weiterhin auf unsere hauseigene Schlachtung und natürliche Wurstherstellung. Mit den Grill- und Fleischkursen unserer Steak-Akademie oder einem Onlineversand wollen wir uns auch einem speziellen Klientel öffnen.Man muss nicht jeden Tag in rauen Mengen Fleisch essen, doch wenn man es tut, sollte man über den Tellerrand hinaussehen und sich Gedanken machen, warum Discounterfleisch zu Schleuderpreisen angeboten werden kann. Und ob zu diesem Preis wirklich Dinge wie Tierwohl, bodenständige Landwirtschaft, schonende und stressfreie Schlachtung und zum Schluss eine gute Qualität erzielt werden können. Hier sollte man doch lieber den familiengeführten Metzger unterstützen.