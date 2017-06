Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

19.06.2017

19.06.2017

Amberg-Sulzbach. Mit der Einkaufswagenaktion für die Amberger Tafel Nahrungsmittel zu bewerben, ist das eine, die Nutzanwendung vor Ort zu erkunden, das andere.

So traf sich die Tafel-Projektgruppe der Sulzbach-Rosenberger Walter-Höllerer-Realschule in der sozialen Einrichtung und bekam Logistik, Organisationsablauf, Beispiele ehrenamtlicher Tätigkeit und einen "klassischen Ausgabetag" eindrücklich vor Augen geführt. Tafel-Vorsitzender Bernhard Saurenbach ging geduldig auf viele Fragen der Interessierten ein und gab Impulse, die den Wert dessen, was hier geschieht, noch tiefer ins Bewusstsein rückten.Zur Freude von Saurenbach und seines Teams, aber auch der betreuenden Lehrkraft Ludwig Pirner, erklärte sich die Gruppe bereit, die Tradition der Einkaufswagen-Einsätze in diesem Jahr fortzuführen.