Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

08.12.2017

32

0 08.12.201732

Fahren mit dem Handy am Ohr? Das geht gar nicht. Ablenkung am Steuer ist nämlich nach wie vor eine der häufigsten Ursachen für schwere Unfälle im Straßenverkehr. Aus diesem Grund hatte der Gesetzgeber erst im Herbst dieses Jahres die Bußgeldsätze für Fahrzeugführer, "die während der Fahrt elektronische Geräte, die der Kommunikation, Information oder Organisation dienen", benutzten, von 60 Euro auf nunmehr 100 Euro hochgesetzt.

Diese Woche schritten Beamte der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg einmal mehr zur Tat und errichteten in der Hofgartenstraße eine Kontrollstelle, die sich insbesondere diesem Phänomen widmete. Innerhalb von nur zwei Stunden mussten dabei sieben Fahrzeugführer beanstandet werden, sechs von ihnen telefonierten während der Fahrt mit einem Mobiltelefon. Ein Auto-Lenker erledigte während der Fahrt sogar seine Bürokommunikation mit einem auf dem Schoß liegenden Tablet-PC. Das hatten die Beamten in dieser Form auch noch nicht gesehen.Alle diese Beanstandeten erwartet nun ein Bußgeldverfahren mit einem Satz in Höhe von 100 Euro, Verwaltungsgebühren von knapp 30 Euro schlagen sich noch zusätzlich drauf. Außerdem wird das Fehlverhalten der Autofahrer im berühmten Register in Flensburg beim Kraftfahrt-Bundesamt mit einem Punkt hinterlegt. Der Chef der Sulzbach-Rosenberger Polizeiinspektion, Erster Polizeihauptkommissar Michael Kernebeck, merkt dazu an, dass es der Polizei bei ihren Kontrollen nicht um das "Abkassieren" des Bußgeldes geht. "Vielmehr soll versucht werden, an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer zu appellieren - man bedenke doch, dass bei einer Geschwindigkeit innerorts von 50 km/h bei Unaufmerksamkeit für nur eine Sekunde eine Strecke von knapp 14 Metern quasi im Blindflug zurückgelegt wird!" Kernebeck blickt bereits auf mehrere Kontrollen dieser Art in diesem Jahr zurück, kündigt aber auch an, dass die Aktion weitergeht: "Das Bewusstsein muss sich hier deutlich ändern!". Denn sieben Sünder in nur zwei Stunden innerorts seien schon eine stolze Zahl.