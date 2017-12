Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Zum 41. Mal sammelte der Hüttenverein Glückauf Sulzbach-Rosenberg bei seinen Mitgliedern einen 13. Monatsbeitrag zugunsten von Hilfsorganisationen ein. Jeweils 200 Euro gingen an die erhielten Caritas, Diakonie, Flüchtlingshilfe und Leukämiehilfe krebskranker Kinder.

Vorsitzender Karl-Heinz König hatte zur Spendenübergabe in das ehemalige Betriebsratsgebäude der Maxhütte eingeladen. Der frühere Betriebsratsvorsitzende Franz Kick bezifferte die Spendensumme seit Beginn der Aktion auf 65 000 Euro. Obwohl es die Maxhütte nicht mehr gibt und die Mitgliederzahl schrumpft, halte der Hüttenverein an der Tradition fest. "Es ist ein Unding, das es trotz des Wohlstands in diesem Land noch viele Menschen gibt, die auf Hilfe angewiesen sind", sagte Kick zur Begründung.Bürgermeister Michael Göth dankte für diese Initiative. Er erinnere sich noch an die Anfänge durch Besuche und finanzielle Unterstützung für Arme und Alte. Leider bestehe der Bedarf nach wie vor. Oft müssten Ehrenamtliche helfen, obwohl dies die Aufgabe des Staates wäre. Ähnlich äußerte sich der ehemalige Arbeitsdirektor der Maxhütte, Manfred Leiss, der 1979 die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen hatte.Nach der Spendenübergabe erläuterten die bedachten Organisationen ihre Arbeit und bedankten sich für den Obolus. Dies taten für die Diakonie Theo Wißmüller, die Leukämiehilfe krebskranker Kinder Marco Kind, die Flüchtlingshilfe Hans Lauterbach und für die Caritas Hans Schötz.