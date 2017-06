Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

13.06.2017

Leonie Ertl und Julian Pilhofer stehen nun als neues Oberkirwapaar für ein Jahr an der Spitze der Großenfalzer Kirwa- Gesellschaft. Hunderte von Gästen honorierten die vielen Stunden der Vorbereitung zur 2. Großenfalzer Dorfkirwa.

Neue Fahne präsentiert

Auf zum Endspurt

(fnk) Nachdem schon der Auftakt mit Schlachtschüsselessen und Baumaufstellen sich als überaus erfolgreich erwies, wurden die beiden weiteren Tage zu einem noch größeren Erfolg.Der Kirwasonntag als höchster Feiertag einer jeden Kirwa begann mit dem Suchen und Einholen der Kirwamoidln im Dorf. Auf dem Festplatz konnten sich derweil die Besucher bei einem Frühschoppen und Mittagstisch stärken und auf die Ankunft der Gesellschaft warten.Mit etwas Verspätung zogen dann die neun Kirwapaare, angeführt vom Bätzenführer Max Niebler und dem Fasslfahrer Patrick Ubysz, unter zünftigen Klängen der Allerscheynst'n zum Tanzpodium hin.Erstmals präsentierten die Großenfalzer ihre eigene Kirwafahne, die natürlich vom jüngsten Nachwuchs mit Stolz an der Zugspitze getragen wurde. Viele Zuschauer hatten sich um den Kirwabaum versammelt und begrüßten mit Applaus die Paare. Kirwachef Martin Pickel vertraute in diesem Jahr erstmals nicht dem mechanischen Wecker, der sich in den vergangenen Jahren oftmals als unzuverlässig herausstellte, und kreierte kurzer Hand ein eigenes Großenfalzer I-Phone. Bei sengender Hitze zeigten die Paare fast eine halbe Stunde lang ihr tänzerisches Können und ließen dabei so einiges an Schweiß. Den Blumenstrauß hielten dann zur richtigen Zeit Leonie Ertl und Julian Pilhofer in den Händen. Sie können sich nun für ein Jahr Oberkirwapaar nennen. Danach füllte sich in kurzer Zeit das Festgelände und wurde zur kulinarischen Festwiese bis in die späte Nacht.Mit Frühschoppen und Mittagstisch startete die 2. Großenfalzer Dorfkirwa am Montag in den Endspurt. Alt-Oberkirwabursch Timo Rubenbauer erwischte es eiskalt, denn er musste sich als gerußter Kirwabär durchs Dorf treiben lassen. Tanz und Gesang erfreuten dabei die Besuchten, die es sich nicht nehmen ließen, die Gesellschaft zu belohnen.Am Abend sorgten die Salleröder Boum für den richtigen musikalischen Abschluss in und um das Festzelt. Die Verlosung des Kirwabaums und vieler weiterer Sachpreise schloss das offizielle Programm ab. Kirwachef Martin Pickel dankte der gesamten Kirwagesellschaft, der Dorfgemeinschaft, den befreundeten Helfern sowie Kirwawirt Reinhold Kohl für eine perfekte Zusammenarbeit zum Erfolg der 2. Großenfalzer Dorfkirwa in Eigenregie.Heute klingt die Kirwa ab 19 Uhr beim Eingraben unwiderruflich bis zum nächsten Jahr aus. Interessierte sind dazu eingeladen.