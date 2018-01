Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

28.01.2018

7

0 28.01.2018

Ein Rückblick auf 2017, die Weiterführung der ehrenamtlichen Betreuung der Postsenioren in Amberg-Sulzbach sowie die Planung von Veranstaltungen standen im Mittelpunkt einer Vorstandssitzung des Postseniorenbeirats in Kauerhof.

Seniorensprecher Erich Bäumler erklärte, dass nach 18 Neuzugängen und 22 Abgängen durch Wegzug oder Tod zum Jahresanfang der Betreuungsbereich insgesamt 492 Postsenioren umfasst habe.Er versprach, den Besuchsdienst zu besonderen Geburtstagen ab dem 70. Lebensjahr alle fünf Jahre und bei bekannt gewordenen Krankheitsfällen fortzuführen - so lange es die sinkenden Finanzmittel zuließen.Bäumler und seine Stellvertreterin Emilie Stief erinnerten an die Aktivitäten im vergangenen Jahr, darunter vier Ausflugsfahrten mit vielen Teilnehmern. Wandergruppenleiter Gerhard Singer machte es konkret: 311 Mitglieder waren bei zwölf Wandernachmittagen im Landkreis dabei.Das Gremium stellte außerdem einen strammen Veranstaltungsplan für 2018 auf. Im April gibt es ein Jubiläumsfest zum 20-jährigen Bestehen des ehrenamtlichen Postseniorenbeirats für die Nachfolge-Unternehmen Post, Telekom und Postbank mit Vertretern des Betreuungswerks. Für Mai, Juni und Juli sind (Halb-)Tages- fahrten mit dem Bus vorbereitet. Ziele sind Straubing, Schierling, Rain am Lech und Kulmbach. Dazu finden zwei weitere Infonachmittage zum Verkehrs- und Schwerbehindertenrecht statt. Im Dezember gibt es wieder eine Weihnachtsfeier.Bäumlers Stellvertreterin Emilie Stief informierte über die gewerkschaftlichen Planungen der Post- und Fernmeldesenioren in der Gewerkschaft Verdi. Im März läuft die Jahresversammlung mit Berichten des Vorstands und Neuwahlen.