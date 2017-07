Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

14.07.2017

14.07.2017

Viel hätte nach Ansicht der Polizei nicht gefehlt, dann hätten sich unbekannte Diebe selbst ans Messer geliefert. Erneut war das ehemalige Maxhüttengelände Tatort für Ganoven, die heiß auf Buntmetall sind, in diesem Fall einmal mehr auf Kupfer aus Strom- und Erdungsleitungen.

Die Täter dürften über ein gerüttelt Maß an Ortskenntnissen verfügt haben und wussten wohl, wo sie fündig werden könnten: in einem Verteilerraum, von dem aus sie nach unten in einen Kabelschacht stiegen. Womit sie jedoch nicht gerechnet hatten, war, dass die von ihnen anvisierte Leitung noch unter Strom stehen könnte. Deshalb kam es, laut Polizei, bei der Demontage zu einem Spannungsüberschlag. Auch die Sicherung hielt nicht stand. "Dass Funken geflogen sind, dafür gibt es Spuren", erläuterte dazu Hauptkommissar Peter Krämer. Der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion war sich, unter Berufung auf den Betreiber der Anlage, sicher: "Die Täter befanden sich in Lebensgefahr".Nach seinem Dafürhalten kamen die Unbekannten zumindest halbwegs unversehrt davon. Mit ihnen aber verschwand zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, das etwa zwei Meter lange, zwölf Zentimeter breite und einen Zentimeter starke Kupferband. Außerdem fehlt eine Akku-Kabelschere. Der Gesamtschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Die Polizei ist auf Hinweise angewiesen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg, 09661/87 44-0, in Verbindung zu setzen.