Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

15.11.2017

Der Bienenzuchtverein Sulzbach-Rosenberg kann stolz auf seine Imker sein. Bei der 4. Bayerischen Honigmesse in Köditz bei Hof wurden bei einer Rekordteilnahme von 332 eingesandten Honigen die Besten gekürt. Darunter war auch der Herzogstädter Frank Pamler, der mit seinem Waldhonig "Gold 1a" erreichte.

Das ist die höchste Auszeichnung für einen Honig, die vergeben werden kann. Bienenfachwart Alexander Titz und Probe-Imker-Ausbilder Stefan Hubmann schafften mit ihren eingereichten Blüten- und Waldhonigen jeweils die Silbermedaille. Das ist für den Bienenzuchtverein Sulzbach-Rosenberg bisher der größte Erfolg.In der Pressemitteilung heißt es weiter, dass die Honige nach Aufmachung, Sauberkeit, Zustandsbewertung, Geruchsbewertung, Geschmack und Invertase (Enzym) bewertet wurden. Hier hatte Frank Pamler die volle Punktzahl in allen Bereichen und bekam dafür die Höchstnote 5.Nach Angaben von Bienenfachwart Alexander Titz entsteht Honig, indem Bienen Nektar oder auch andere süße Säfte an lebenden Pflanzen aufnehmen, mit körpereigenen Stoffen anreichern, in ihrem Körper verändern, in Waben speichern und dort reifen lassen. "Die Hauptquelle ist der Nektar von Blütenpflanzen. Als weitere Quelle kommt in einigen, hauptsächlich gemäßigten Klima-Regionen der Erde die gelegentliche Massenvermehrung verschiedener Rinden- und Schildläuse hinzu, bei der dann in ausreichenden Mengen Honigtau entsteht", so der Experte. Wie beim Wein gibt es beim Honig den Einfluss der Umgebung auf den Geschmack. Jeder Jahrgang und jede Herkunft haben einen eigenen Charakter im Aroma, der Färbung und im Geschmack, der zudem von der Natur jedes Jahr aufs Neue komponiert wird, ergänzt der Vertreter des Bienenzuchtvereins Sulzbach-Rosenberg. "Beim Honig spielen natürlich vor allem die Trachtpflanzen in der Umgebung der Bienenstöcke, aber auch Temperatur und Bodenbeschaffenheit eine Rolle. Ein weiterer wichtiger Faktor für den Charakter des Honigs ist der Zeitpunkt der Schleuderung. Frühtrachthonig und Sommertrachthonig aus derselben Lage unterscheiden sich oft sehr stark voneinander", resümiert Titz.