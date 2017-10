Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

27.10.2017

14

0 27.10.201714

Ihre Freude über die gelungene Neuauflage der Honigbroschüre für das Amberg-Sulzbacher Land übermittelten die Imker Landrat Richard Reisinger mit der Einladung zum Lehrbienenstand in Sulzbach-Rosenberg. Das Gemeinschaftsprojekt der Imker mit Landkreis und Stadt Amberg sah seine erste Auflage vor zehn Jahren. Es wurde von vielen Landkreisen kopiert.

Landkreis auf der Consumenta In der Halle 1, dem Herzstück der Consumenta, finden Besucher in den ersten Tagen an Stand OR1b folgende Aussteller aus dem Amberg-Sulzbacher Land:



Sonntag, 29. Oktober - Nela's Leckereien (Cornelia Friedrich, Amberg): Essig, Chutney, Öl, Liköre, Fruchtaufstrich (Marmelade), Sirup.



Montag, 30. Oktober - Gasthof Zum Alten Fritz (Weigendorf-Haunritz): Haunritzer Bauernseufzer, Gutschwein-Dosen.



Dienstag, 31. Oktober - Schnapsbrennerei Elbart (Günter Preuß, Freihung): Edeldestillate und Liköre aus heimischem Obst: Apfel, Birne, Zwetschge, Obstler, Mirabelle, Kirsche, Sauerkirsche, Vogelbeere, Holunder Vieille Prune (Alte Pflaume), Schlehen-, Kirsch-, Himbeer- und Walnuss-Likör.



Mittwoch, 1. November - Biohof Ertel (Weigendorf-Ernhüll): Schafschinken und -salami, Lammfelle.

Nun aber war ein verbessertes Format mit neuem Layout fällig. In enger Kooperation mit Veterinärdirektor Werner Pilz, bei dem alle Fäden zusammenliefen, kreierten die Bienenzüchter der Kreisverbände Sulzbach-Rosenberg und Amberg eine Neuauflage mit 7500 Exemplaren, vier Seiten mehr Umfang, Infos zu Bienen, Honig und Imkerei, Internetlinks zu Rezepten sowie Literatur-Tipps. Bei den Imkeradressen kamen Telefonnummern hinzu, Design, Text und Bilder wurden verbessert."Entstanden ist ein sehr gut gelungenes Werk, das für den Verbraucher nicht nur die Hinweise über Honigbezugsquellen, sondern auch wertvolle Informationen über die unverzichtbaren Aufgaben der Honigbienen liefert", unterstrich Landrat Richard Reisinger, der weitere Unterstützung des Kreises für die Sache der Imkerei zusicherte. Kreisvorsitzender Andreas Royer bedankte sich bei ihm für die Unterstützung der Imkerei, kündigte weitere Initiativen für den Erhalt einer intakten Umwelt an und verwies auf die wertvollen Inhaltsstoffe des Honigs, für den schon seit jeher die Bezeichnung "flüssiges Gold" stand. Ein Sonderlob galt Veterinärdirektor Werner Pilz, der sich für die Belange der Bienenhalter einsetzt. Ausführungen durch Ortsvorsitzenden Helmut Heuberger zum Ausbildungsprogramm des Bienenzuchtvereins Sulzbach-Rosenberg sowie über die Einrichtung des Lehrbienenstands am Feuerhof rundeten die Stippvisite des Landrats bei den Imkern ab. Die Broschüren liegen öffentlich auf.