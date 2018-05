Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

02.05.2018

120

0 02.05.2018120

Am Ende war es dann doch nicht ganz so schlimm wie ursprünglich gemeldet: Bei der örtlichen Polizeiinspektion ging am Dienstag, 1. Mai, nach Mitternacht die Meldung ein, dass sich auf dem aufgelassenen Parkplatz eines ehemaligen Verbrauchermarktes in der Sulzbacher Straße mehrere Jugendliche aufhalten, dort lärmen und Glasflaschen zertrümmern sollen.

Mit mehreren Streifenbesatzungen rückten die Ordnungshüter an und trafen dort auf insgesamt 14 junge Leute im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Die Beamten stellten deren Personalien fest und forderten sie auf, den Unrat zu beseitigen. Anschließend übergaben sie die Minderjährigen an ihre Erziehungsberechtigten. Für die Heranwachsenden gab es Platzverweise. Schäden stellten die Polizeibeamten bei der Kontrollaktion laut Pressebericht nicht fest.