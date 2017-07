In Lebensgefahr durch Spannungsüberschlag

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

14.07.2017

Ein erneuter Fall eines Buntmetalldiebstahls beschäftigt die Ermittler der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg. Diesmal ist das abmontierte, zwei Meter lange Kupferband noch unter Spannung gestanden und es kam beim Diebstahl zu einem Spannungsüberschlag. Laut Auskunft des Betreibers sind die Täter in absoluter Lebensgefahr gewesen.



Kupferband und Kabelschere

In der Zeit zwischen Dienstag, 18 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr, verschaffte sich laut Polizeibericht mindestens ein Täter Zutritt zu einem Verteilerraum auf dem ehemaligen Maxhütten-Gelände. Der Unbekannte stieg in einen Kabelschacht hinab und montierte mit mitgebrachtem Werkzeug das zwei Meter lange, etwa 12 Zentimeter breite und ein Zentimeter starke Kupferband ab.Das hat einen geschätzten Materialwert von 100 Euro. Darüber hinaus fand der Einbrecher noch einen akkubetriebenen Kabelschere im Wert von 1400 Euro.Das mitgebrachte Werkzeug ließ der Täter zurück. Die Polizei ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum gemacht haben, oder Hinweise zu diesem auffälligen Stück Kupfer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg unter der Telefonnummer 09661/8744-0 in Verbindung zu setzen.