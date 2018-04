Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

11.04.2018

Ein Radler (33) ist am Dienstag in Sulzbach-Rosenberg von einem Autofahrer übersehen worden. Der 33-Jährige wurde beim Zusammenstoß mit dem Ford erheblich verletzt.





Passiert ist dieser Unfall im Kreuzungsbereich Rosenbachstraße/Erzhausstraße. Gegen 22.35 Uhr wollte ein 60-jähriger Herzogstädter mit seinem Ford von der Rosenbachstraße nach links in die Erzhausstraße einbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang des 33-jährigen Radfahrers, der auf dem Radweg entlang der Rosenbachstraße gerade die Einmündung Erzhausstraße in Richtung Stadtteil Sulzbach geradeaus queren wollte.Im weiteren Verlauf kollidierte der Radfahrer mit dem Auto. Der 33-Jährige verletzte sich bei dem Anstoß am linken Bein und im Beckenbereich. Er kam mit dem Rettungsdienst ins örtliche Krankenhaus. Sachschaden entstand nach erster Einschätzung bei dem Unfall nicht. Bei der Rekonstruktion des Hergangs konnte sich die Polizei bislang nur auf die Angaben der Unfallbeteiligten verlassen. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 09661/87 44-0 mit der Inspektion in Verbindung zu setzen.