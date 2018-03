Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Alles Notwendige zum Übertritt aus der Grundschule an das Herzog-Christian-August-Gymnasium, kurz HCA, vermittelt ein Info-Abend am Dienstag, 6. März, um 19 Uhr.

Schüler der 4. und 5. Jahrgangsstufe sowie ihre Eltern sind darüber hinaus zu einem Abend der offenen Tür am Mittwoch, 18. April, ab 17 Uhr eingeladen. Neben Schulhausführungen präsentieren sich die verschiedenen Unterrichtsfächer des Gymnasiums, die Mensa und das offene Ganztagesangebot. Vertreter der Eltern, Schüler und Lehrkräfte stehen zu Gesprächen bereit.Das Herzog-Christian-August-Gymnasium in Sulzbach-Rosenberg führt, wie aus einer Pressemitteilung der Schule hervorgeht, wahlweise mit naturwissenschaftlich-technologischem oder sprachlichem Schwerpunkt, direkt zur Allgemeinen Hochschulreife. Unterwegs erwerben die Absolventen mit dem erfolgreichen Abschluss der 10. Jahrgangsstufe automatisch den mittleren Schulabschluss. Nach dem Abitur in der 12. Jahrgangsstufe besitzen sie, so heißt es in der Presse-Info, "eine umfassende und vertiefte Allgemeinbildung, beste Berufsaussichten und die uneingeschränkte Studienberechtigung an allen Universitäten und Hochschulen".Als erste Fremdsprache lernen alle Gymnasiasten Englisch, anschließend Latein und/oder Französisch. Italienisch kann zusätzlich als Wahlunterricht belegt werden. Zum Profil der Schule gehört ein reichhaltiges zusätzliches Angebot im pädagogischen, musischen und sportlichen Bereich. Bei Bedarf bietet die offene Ganztagesschule flexible Möglichkeiten für die Nachmittagsbetreuung. Dazu gehört eine qualifizierte Hausaufgabenbetreuung durch Mentoren.Neuanmeldungen für die 5. Jahrgangsstufe im kommenden Schuljahr 2018/19 werden vom Montag bis Mittwoch, 7. bis 9. Mai, und am Freitag, 11. Mai, im Sekretariat des HCA-Gymnasiums entgegengenommen. Angemeldet werden können Kinder, die derzeit die 4. Klasse einer Grundschule besuchen und zum 30. Juni 2018 das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Im Übertrittszeugnis muss die Grundschule die Eignung fürs Gymnasium bestätigen. Andernfalls führt der Weg dorthin über einen Probeunterricht in der Woche nach der Anmeldung.Weitere Auskünfte erteilt das Sekretariat des HCA-Gymnasiums Sulzbach-Rosenberg unter 09661/87 61 00.___Weitere Informationen: