Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

11.06.2017

Schulische Inklusion leben das Heilpädagogische Zentrum und die Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung vor. Aktuell ging's um einen bayerischen Tag.

Diesmal trafen sich Auszubildende der EV im Rahmen ihres Wahlpflichtfaches projektorientiertes Arbeiten mit acht jungen Leuten aus der BS-Stufe, die von Gerlinde Blank und Susi Trietz-Streit begleitet wurden. Nach der Ankunft in der BFS wurden die Gäste zunächst durch das Schulhaus geführt, ehe man sich dem Tagesthema "Ein bayerischer Tag" widmete.Als erste Aktion in der Küche hatten die Schülerinnen Lebkuchenherzen gebacken, die sie nun zusammen mit Zuckerguss und buntem Kuchenschmuck wie Silberperlen oder Streuzucker verzierten. Danach ging es in einem anderen Klassenraum bei einem sportlichen Wettkampf wie Dosenwerfen, Nägel einschlagen oder einem Geruchstest spielerisch weiter.Zum gemeinsamen Brunchen trafen sich die Gruppen im Speisezimmer, dass von der EV 12 ganz unter dem Motto weiß-blau dekoriert worden war. Auch die Gerichte wie Weißwürste, Brezen, Wurstsalat, Käseplatte, Quarkcreme mit Früchten oder Bayerische Creme standen unter dem Tagesmotto. Mit dem Einfädeln von Bändern in die Lebkuchenherzen endete ein gelungener Tag.