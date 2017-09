Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

5000 Stunden Unterricht in zweieinhalb Jahren erwarten die jungen Polizeianwärter, die am 1. September bei der Bereitschaftspolizei ihre Ausbildung begonnen haben. Sie werden in Handlungs-, Fach- und sozialer Kompetenz geschult.

Sie studieren die rechtlichen Grundlagen und erhalten eine praktische Ausbildung in so unterschiedlichen Bereichen wie Polizeiliches Einsatztraining, Kriminalistik oder auch Waffen. Etwa 20 Prozent des Unterrichtsstunden werden auf die Persönlichkeitsbildung verwandt. Insgesamt nehmen Praxis und Theorie jeweils etwa die Hälfte der Ausbildungszeit ein.Von insgesamt 819 bayerischen Polizeianwärtern haben 130 ihre Ausbildung in der Herzogstadt begonnen. Sie sind zwischen 17 und 31 Jahre alt und kommen aus der Oberpfalz, Nieder- und Oberbayern. Außerdem ist ein Auszubildender aus Thüringen dabei.Deutschland ist das Ziel vieler Einwanderer. Das zeigt sich auch beim Polizisten-Nachwuchs. Manche der jungen Leute haben Wurzeln in Mazedonien, Österreich oder der Türkei, aber auch in den USA und Vietnam.Der oberste Chef der bayerischen Polizei, Innenminister Joachim Herrmann, begrüßte die künftigen Ordnungshüter (Bericht unter www.onetz.de/1780620). In seiner Rede unterstrich Herrmann, welche Wertschätzung die Auszubildenden der bayerischen Polizei in den Augen der Staatsregierung genießen. Die Innere Sicherheit habe bei der Staatsregierung traditionell einen sehr hohen Stellenwert. Deshalb würden keine Abstriche bei der Qualität der Ausbildung gemacht, obwohl die Ausbildungszahlen deutlich erhöht wurden und jetzt einen neuen Höchststand erreicht haben. Auch in den nächsten Jahren würden je 500 neue Stellen geschaffen, weil die bayerische Polizei Kriminalität konsequent bekämpfe, keine rechtsfreien Räume dulde, unverzüglich auf neue Entwicklungen reagiere und auf gezielte Prävention setze.Deshalb war der Minister froh, dass es jedes Jahr gelinge, so viele qualifizierte und hochmotivierte Nachwuchskräfte zu gewinnen. Er dankte den Auszubildenden, dass sie sich entschieden hätten, den Polizeiberuf zu ergreifen, wünschte ihnen viel Erfolg und schloss: "Kehren Sie immer wohlbehalten von Ihren Einsätzen zurück!"Ausführlich beantwortete der Minister auch die Fragen der Beamtenanwärter. So erklärte er: "Wenn man einen funktionierenden Staat haben will, dann braucht man gute Leute bei der Polizei, und die müssen auch anständig bezahlt werden." Er schloss: "Ich bin seit zehn Jahren mit Begeisterung der oberste Chef der Polizei und fühle mich inzwischen fast als Polizeibeamter."Und wie erleben die jungen Beamten ihre Ausbildung? Bemerkenswert ist zunächst, dass mehr als ein Drittel von ihnen Polizisten in der Familie oder im Bekanntenkreis hat. Die Mundpropaganda für diesen Beruf funktioniert also. Sie haben einen guten Eindruck vom Standort Sulzbach-Rosenberg. Die Stadt haben sie noch nicht kennengelernt, aber: "Hier im Wald kann man gut laufen." Auch mit ihren Ausbildern sind sie zufrieden. Den Umgangston empfinden sie als angenehm. "Polizist ist ein Team-Job. Das merkt man schon in der Ausbildung", war das Fazit.