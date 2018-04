Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Für unsere Region einzigartig ist die große Ausstellung "Faszination Modellbau" in der Krötensee-Schule, die dort am 21. und 22. April zum zwölften Mal über die Bühne geht. Mehr als 200 Helfer, Aussteller und Piloten öffnen dabei die Türen in die Welt der Miniaturen und Details. Organisator Peter Ostermann erwartet an beiden Tagen etwa 2500 Besucher. Im Gespräch mit der SRZ nennt er Details.

Teilnehmer Vereine



IGPM Regensburg; 1. PMCN Nürnberg; PMC Riesa; Krippenfreunde Vilseck und Umgebung; Pfusch und Klecks; Drift Class Franken; SMC Weiden; TMC Nürnberg; JMFC-Lauterhofen; Modellbauer des Museums für historische Wehrtechnik aus Röthenbach; Die Modellbauer Sulzbach-Rosenberg und deren Jugendgruppe.



Aussteller und Gastfahrer von den Vereinen



RC Panzerfreunde Kronach; IG Weihermühle; MSR Thalmassing; Freundeskreis der Schiffsmodellbauer Neumarkt und viele Einzelaussteller.



Öffnungszeiten



Die Ausstellung ist am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. (oy)

Peter Ostermann: Eine einmalige Sonderausstellung zum Thema "125 Jahre Luftfahrt - vom Lilienthal-Gleiter bis zum Eurofighter" wird der Höhepunkt dieser Großveranstaltung. Über 400 Modelle in verschiedenen Maßstäben zeigen die Enzyklopädie der Luftfahrtgeschichte. Präsentiert wird dabei auch ein Lilienthal-Gleiter Typ 14. Es handelt sich dabei um einen große Doppeldecker mit 7 Meter Spannweite und 35 Kilogramm Fluggewicht in Originalgröße. Zwei weitere Raritäten sind ein Derwitzer Flugapparat von Lilienthal im Maßstab 1:2 mit 3,50 Meter Spannweite und eine Voisin (französischer Kastendoppeldecker) Baujahr 1907 im Maßstab 1:10.Gezeigt und zum Teil auch vorgeführt wird die große Palette des Modellbaus mit rund 1400 Exponaten vom Wurfgleiter über Plastikmodelle, Figuren, Dioramen und Eisenbahnen bis hin zu den großen ferngesteuerten Flug-, Schiff-, Auto- und Hubschrauber-Modellen und vielem mehr. Von Jahr zu Jahr wechseln die Exponate und es kommen in allen Bereichen immer wieder neue Modelle hinzu.Sicher, in diesem Jahr freuen wir uns auch, eine Original-Instrumententafel des legendären Jagdflugzeuges Me 109 präsentieren zu können sowie Original-Filme vom Militär-Flugplatz Obertraubling. Und zusätzlich wird das Team der THW-Ortsgruppe mit einigen Fahrzeugen vor Ort sein.