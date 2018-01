Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

24.01.2018

4

0 24.01.2018

Der Katholische Frauenbund St. Marien hält für das Jahr 2018 ein breitgefächertes Programm für seine Mitglieder bereit. Bereits am 11. Januar fand die erste Veranstaltung des Jahres statt, bei der Sasja Mechthold von der AOK Tipps gab, wie man durch "Gesundes Essen und Trinken einen regen Geist" schafft.

In der Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 22. Februar, wird Rückschau gehalten auf 2017. Der Weltgebetstag der Frauen wurde heuer von Frauen aus Surinam vorbereitet, der Einführungsabend dazu findet am Montag, 5. Februar, im Saal unter der Christuskirche statt sowie der Gottesdienst am Freitag, 2. März, in der Christuskirche. Um sich auf die Fastenzeit einzustimmen hält Dekan Walter Hellauer am Samstag, 3. März einen Einkehrtag für die MitgliederWie jedes Jahr wird auch heuer für den Osterbasar am Palmsonntag kräftig gebastelt und gebacken, denn viele Kirchgänger warten auf die Palmbuschen und Osterlämmer, die vor und nach den Gottesdiensten angeboten werden. Im April spricht Dr. Lisa Bedernik über Augenerkrankungen im Alter. Die Maiandacht wird am Donnerstag, 17. Mai, in der Kapelle in Stiftersloh gefeiert.Im Mai findet außerdem eine Tagesfahrt zu Adler-Moden in Eching und dem Botanischen Garten in München statt. Ran an den Herd heißt es am Donnerstag, 14. Juni, bei einem Kochkurs mit der Hauswirtschaftsmeisterin Isabella Birner. Der Jahreszeit gemäß werden vor allem Gerichte mit Erdbeeren und Spargel gekocht.Um Leben und Wirken der heiligen Hildegard geht es am Donnerstag, 5. Juli. Marga Klameth wird dabei auch auf die Verwendung von Kräutern eingehen. Ganz selbstverständlich ins Programm gehört die Teilnahme mit Fahnenabordnung am Frauentag auf dem Annaberg und dem Frohnberg. Im August ist wieder einmal ein Besuch auf der Luisenburg, diesmal zu "Gräfin Mariza" geplant. Ein Höhepunkt verspricht im September die Vier-Tages-Fahrt nach Polen zu werden. Ein besonderes Ereignis wird im Oktober gefeiert: das 100-jährige Bestehen des Frauenbundes St. Marien.Sehr interessant ist sicher auch der Vortrag von Adolfine Nitschke aus Vilseck über das Räuchern. Sie gibt dazu auch viele praktische Anleitungen.Auch bei den Festen der Pfarrei, wie Fronleichnam, Erntedank und Winter-Annafest wird sich der Frauenbund einbringen.Die einzelnen Veranstaltungen werden jeweils im Pfarrbrief und der Tageszeitung angekündigt. Gäste und Nichtmitglieder sind freilich stets willkommen.