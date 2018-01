Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Der Kachelofen in der alten Stube bleibt kalt an diesem Tag, und es findet auch kein Heimatabend auf dem Goglhof statt. Der Freundeskreis des Freilandmuseums trifft sich nebenan im Gasthaus Kugler zur Jahresversammlung.

Das Vorstandsteam

Geschichten erzählen

Eberhardsbühl. Aber noch im Januar wird es weitergehen mit Liedern und Geschichten und manch gemütlicher Sitzweil. Die turnusmäßige Neuwahl der Vorstandschaft stand im Mittelpunkt der Jahresversammlung des Freundeskreises Goglhof. Nicht allzu viele der 171 Mitglieder waren ins Genf international gekommen, wie der Gasthof der Wirtsfamilie Kugler auch genannt wird. Trotz leiser Bedenken stellte sich Herrmann Gnahn noch einmal für den Vorsitz zur Verfügung, dass er ohne Gegenstimme wieder gewählt wurde, war keine Überraschung."Konkurrenten muss man da nicht befürchten", stellte Hans-Jürgen Strehl, der Edelsfelder Bürgermeister, fest, der die Neuwahl leitete. Für eine Überraschung sorgte allerdings eine junge Frau. Da Karl Standecker für den Part des 2. Vorsitzenden nicht mehr zur Verfügung stand, wurde Junior-Wirtin Martina Kugler vorgeschlagen und auch gewählt. Der Kassier Walter Gnahn, Schriftführerin Helma Koch, die Beisitzer Evi Strehl, Waltraud Paul, Helmut Hagerer, Werner Luber und Ernst Luber sowie die Kassenprüfer Günter Koch und Hans Renner wurden in ihren Ämtern bestätigt.Die Förderung von Kunst, Kultur und des Heimatgedankens haben die Goglhof-Freunde in ihrer Satzung festgeschrieben. Die Veranstaltungen des abgelaufenen Jahres, auf die Hermann Gnahn zurückblickte, haben diese Aufgaben erfüllt. Dafür spreche auch, so Gnahn, dass der Goglhof-Hausherrin Margarete Jäkel der Kulturpreis der Pegnitz-Schäfer verliehen worden sei. Der pädagogische Aspekt allerdings, nämlich jungen Menschen zu zeigen, wie früher gelebt, wie mit Natur und Ressourcen umgegangen worden ist, konnte nicht erfüllt werden. "Es kam zu wenig Resonanz von den Schulen", bedauerte er. Großen Dank sprach er all denen aus, die mit ihren Händen unerlässliche Arbeiten auf dem Goglhof verrichten, allen voran Walter Gnahn, Werner Luber und Helmut Hagerer.Dass Reparatur- und Renovierungsarbeiten des alten Anwesens zunehmen und weder von der Besitzerin noch von den vielfach älteren Mitgliedern des Freundeskreises zu stemmen sein werden, macht den Verantwortlichen seit Jahren Sorge. Die satzungsgemäße Aufgabe, eine Stiftung Goglhof ins Leben zu rufen, werde nicht erfüllt, beklagte Gnahn: "Es braucht nicht Schreibtischtäter, sondern Fachleute, die den Goglhof für die Zukunft erhalten". Margarete Jäkel hingegen macht Probleme mit ihrem Anwalt dafür verantwortlich, zeitnah Fakten zu schaffen. So muss also der Freundeskreis auf die eine oder andere Einnahme oder Spende verzichten, damit aus Körperschaftssteuergründen das bestehende Guthaben von fast 30 000 Euro nicht überschritten wird.Die Probleme sind nicht klein, groß aber zeigt sich die Liebe der Verantwortlichen zu ihrem Goglhof. Bewährte Kräfte werden auch 2018 in der alten Stube ihre Geschichten erzählen und musizieren. Am 26. Januar tut das Hans Pirner, der ehemalige Wirt von Bernricht, am 16. Februar wieder einmal Josef Schmaußer, am 9. März Walter Tausendpfund und am 6. April Grete Pickel. Auch Evi Strehl wird wie seit zehn Jahren wieder dabei sein.Ein Sommerfest wird es auch 2018 nicht mehr geben, dafür aber den "Tag des Denkmals" mit erweitertem Programm - vielleicht sogar mit Lamas und einem Ross. Und Hermann Gnahn wird sich wie seit Jahren wieder mit Herzblut kümmern um den Goglhof, der einst seinen Vorfahren gehörte. Dafür dankte ihm beim Genf Helma Koch mit einem Rosenberger Kalender und einem bodenständigen Spruch: "Der Gaal, wou in Howan vadöint, kröigt nan niat".