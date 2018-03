Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

20.03.2018

20.03.2018

Ganz in grün präsentierte sich die Rosenberger Musikkneipe Gestern im früheren Maxhütte-Zentralbüro zu Ehren des irischen Nationalfeiertags. Zum St. Patrick's Day hatte das Team Jack's Heroes aus Amberg und die Caledonia Dragons aus Bad Kötzting geholt. Die beiden Bands spielten stilecht auf. Fast jeder Gast trug ein grünes Kleidungsstück, denn wer das an diesem Tag nicht tut, darf gezwickt werden: So will es der Brauch.

Frisches Grün aus der Gärtnerei Pürzer sorgte für die passende Deko auf den Tischen, und dazu hatte Stephan Kalkbrenner wieder sein Roseness nach irischem Vorbild eingebraut. Es passte zu den melancholischen wie zu den rauen Liedern, die an diesem Abend erklangen und eines deutlich machten: Die Oberpfalz und Irland - das geht ausgezeichnet zusammen!