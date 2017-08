Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

14.08.2017

Mit der Hilfe eines aufmerksamen Zeugens legte die Polizei in der Nacht zum Sonntag zwei Fahrraddieben das Handwerk. Die Beamten schnappten sie auf frischer Tat. Noch unklar ist, wem die potenzielle Beute gehört.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 1 Uhr in der Franz-Schubert-Straße in einem Hofraum zwei dunkle Gestalten beobachtet, wie sie sich an Fahrrädern zu schaffen machten. Er verständigte die Polizei, die dann mit der Unterstützung einer Streifenbesatzung aus Amberg zum genannten Anwesen fuhr. Ein Täter versuchte noch zu flüchten. Er kam aber nicht weit, dann holten ihn die Ordnungshüter ein und nahmen ihn fest. Sein Komplize hatte sich derweil in die Büsche geschlagen, aber die Verfolger entdeckten sein Versteck und machten auch ihn dingfest. Er hatte ein Klappmesser einstecken, das von den Einsatzkräften sichergestellt wurde.Die beiden 41- und 42-jährigen Männer sind keine unbeschriebenen Blätter und entsprechend häufig bereits bei der Polizei negativ aufgefallen. Bei der Überprüfung der Personen wurde festgestellt, dass gegen den 42-Jährigen zwei offene Haftbefehle bestehen. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Amberg gebracht und am Montagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Sein ein Jahr jüngerer Komplize wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.Die Fahrräder, auf die es die Täter abgesehen hatten, wurden fürs Erste in der Dienststelle untergestellt. In der Nacht ließ sich nicht mehr klären, wem sie gehören. Es handelt sich um ein silbernes Fahrrad der Marke Pegasus-Milano und ein blaues Rad der Marke Falter FC-40 Edition. Die Eigentümer werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg unter 09661/8 74 40 in Verbindung zu setzen.