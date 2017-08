Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

So ändern sich die Zeiten - Festbetrieb Sulzbach-Rosenberg. (rlö) Ein Haus zu bauen, war in den Nachkriegsjahren ein riskantes Abenteuer: Im Vertrauen auf zugesagte Staats- und Maxhüttedarlehen sowie Lastenausgleich (für Heimatvertriebene) und vor allem in der Hoffnung, den Arbeitsplatz bei der Maxhütte bis zum Rentenalter zu behalten, wagten junge Familien diesen Schritt. Eigenmittel waren - außer Muskelkraft und Risikobereitschaft - nicht vorhanden.



An Garagen oder gar Carports, wie man sie an Einfamilienhäusern heute oft im Zweier- oder Dreierpack findet, dachte damals niemand. Wichtig waren Holzlegen und Waschhäuser. Die Gärten dienten mit Kartoffel- und Gemüsebeeten zur Selbstversorgung, Hasen- und Hühnerställe waren Standard. Uneigennützige Nachbarschaftshilfe war in den Anfängen groß geschrieben. Niemand fragte danach, was bekomme ich dafür? Man packte einfach mit an.



Das wird sicher auch am 5. und 6. August so sein, wenn die Siedlergemeinschaft ins Festzelt an ihrem neuen Vereinsheim zur 60-Jahr-Feier einlädt: Am Samstag ab 16 Uhr herrscht Zeltbetrieb, ab 18 Uhr startet der Festabend, gestaltet von den Stauber-Moidln und der Schlossberg-Musi; Sonntag ist ab 10 Uhr Frühschoppen, mit anschließendem Mittagstisch und einem fröhlichen Festnachmittag mit Unterhaltungsmusik und Kinderprogramm.

Das wird die Feuertaufe für das neue Vereins- und Gerätehaus der Siedlergemeinschaft Rosenberg: Am Samstag/Sonntag, 5. und 6. August, geht rund um den Neubau in der Nähe des TuS-Stadions die 60-Jahrfeier über die Bühne - mit Festzelt und Ehrenabend, mit Ansprachen, Musik, Unterhaltung und leiblichen Genüssen.

Keimzelle des Vereins

Ein Musterprozess

Der Verein hofft natürlich, dass ganz Rosenberg und viele Freunde aus Stadt und Umland mitfeiern. Jene Zeit der Gründung hatte ein Generalmotto: Es gibt viel zu tun, packen wir's an. Der Krieg hatte Trümmerlandschaften und Armut hinterlassen und Millionen Flüchtende auf den Weg gebracht - in Westdeutschland fehlte es daher vor allem an Wohnraum.In Sulzbach-Rosenberg, das in den ersten Nachkriegsjahren auch über 8000 Heimatvertriebene aufnahm, sprang zunächst die Maxhütte in die Bresche, kurbelte ihren Werkswohnungsbau an und ließ neue Siedlungen an der Hugo-Geiger-Straße und Franz-Fischer-Straße hochziehen.Im alten Ortskern von Rosenberg entstanden unter MH-Regie 1954/55 die Hennebergsiedlung und 1956/57 das Wohngebiet Oberschwaigstraße. Beide Reviere wurden zur Keimzelle eines neuen Vereins: Am 3. Februar 1957 gründeten 36 engagierte Häuslbauer in der Gastwirtschaft Koffler die Siedlergemeinschaft Henneberg, an ihrer Spitze der Vorsitzende Josef Siegmund. Richard Greipel ist das letzte noch lebende Gründungsmitglied. Wie sich bald zeigte, hielt die Entwicklung dieser Organisation mühelos Schritt mit dem allgemeinen Aufschwung, mit Wirtschaftswunder und wachsendem Wohlstand. In weniger als 30 Jahren hatte sich die Mitgliederzahl der Siedler auf über 400 erhöht und der Einzugsbereich des Vereins sich auf den gesamten Stadtteil Rosenberg ausgedient. Da war es nur konsequent, den Vereinsnamen 1984 abzuändern in Siedlergemeinschaft Rosenberg.Fakten und Namen markieren die Erfolgsgeschichte der Siedlergemeinschaft: In den Anfangsjahren die unermüdliche und kämpferische Vereinsspitze mit Josef Siegmund und Felix Häuser, in deren Ägide die Siedler in einer beispielhaften Gemeinschaftsaktion mit Unterstützung der Maxhütte den ersten Kinderspielplatz an der August-Bebel-Straße errichteten. Später lenkten Josef Geier und Bertram Ambros die Vereinsgeschicke, bis ab 2000 bis Hildegard Geismann das Amt der Vorsitzenden übernahm.Die Wahrung der Mitgliederinteressen war und ist oberstes Vereinsziel. Das äußerte sich etwa in den 60er Jahren in einem erfolgreich geführten Musterprozess, dessen Ausgang den Siedlern mehr Freiheiten beim Dachausbau ihrer Häuser einräumte. Das schlägt sich bis heute nieder in einem umfassenden Service- und Leistungsprogramm vom günstigen Versicherungsschutz über Geräteverleih und Heizmaterial-Sammelbestellungen bis zu Einkaufsrabatten, Rechtsberatung, einem informativen und abwechslungsreichen Veranstaltungsangebot.Eine Glanzleistung der Jahre 2015/2016 war der Neubau des Vereinsheims mit Geräteraum, in den die Siedler über 3000 freiwillige Arbeitsstunden investierten. Verschworen und intakt ist diese Gemeinschaft von inzwischen 756 Mitgliedern: Jeder kennt jeden, man hilft sich und feiert auch miteinander. So mauserten sich etwa die Siedler-Sommerfeste in den vergangenen Jahren zu einem echten Veranstaltungs-Höhepunkt in Rosenberg.