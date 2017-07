Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

21.07.2017

21.07.2017

"Zukunft braucht Herkunft" lautet ihr Motto, und sie verstehen sich als die historischen Herzschrittmacher der Herzogstadt: Seit 25 Jahren verkörpern die Mitglieder der Historischen Gruppe Stiber-Fähnlein gelebtes Geschichtsbewusstsein und Heimatliebe. Das musste gefeiert werden.

Und die "Gewandeten" taten dies auch am passenden Ort, nämlich im Fischer-Biergarten zu Füßen des Rosenberger Schlossberges, auf dem im 14./15. Jahrhundert ihre Namensgeber, die Stiber, residiert hatten.Den Auftakt zur Jubiläumsfeier gab ein Dank- und Gedenkgottesdienst, zu dem die Stiber mit ihren Gästen im Kirchenzug hinauf zur St.-Johannis-Kirche gingen, in der sich heute noch die Grabplatten (Eptaphien) einiger Familienmitglieder der Stiber befinden. Dekan Karl-Hermann Schötz bezog sich in seiner Ansprache auf den Epheserbrief Kapitel 6, 10-17 ("Ergreift den Schild des Glaubens, nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes") und schlug Brücken zur aktuellen Arbeit der Historischen Gruppe Stiber-Fähnlein.Hervorgegangen aus dem Verkehrsverein der Stadt Sulzbach-Rosenberg, hatten der damalige Stadtheimatpfleger Karl Grünthaler und Bürgermeister Gerd Geismann das Stiber-Fähnlein Anfang der 90er-Jahre als Ehren-Stadtwache zu Repräsentationszwecken ins Leben gerufen. Männer der ersten Stunde waren Klaus Faltenbacher, Peter Ostermann, Peter Schwemmer, Paul Becher, Dieter Renner und Fridolin Winkler. Von Anfang an mit im Boot waren etliche engagierte Bergleute.Bald schon sprengten die Stiber in ihrem Aktionsdrang das enge Korsett einer Ehrenformation: Seit 1993 sind sie aus dem Altstadtfest nicht mehr wegzudenken. Mit beispielhaftem ehrenamtlichen Engagement haben sich die Historischen längst mehr als nur ein Denkmal gesetzt: Für die mustergültige Sanierung des historischen Pflasterzollhauses wurden sie mit der Bayerischen Denkmalschutzmedaille ausgezeichnet. Aber auch die Restaurierung des Lochgefängnisses im Rathaus, der "Marter-Säull" am Friedhofberg, der Nepomuksäule am Annabergweg, der Flurdenkmäler im Peutental und in Großalbershof, der Eisenhammer-Brücke in Rosenberg, zweier Stadttürme und vieles mehr ist dem denkmalpflegerischen Wirken des Stiber-Fähnleins zuzuschreiben. Nicht nur als Motoren und Mitwirkende bei vielen örtlichen Festlichkeiten machten sich die Stiberer einen Namen, sondern knüpften auch als eifrig Reisende weit über die Landkreisgrenzen hinaus freundschaftliche Kontakte zu vielen anderen historischen Gruppen. Daraus erwuchs unter anderem die 2003 begründete Patenschaft mit dem Kulturverein "Dillnberch-Schlorcher Deberndorf - Cadolzburg", die jetzt bei der 25-Jahr-Feier erneuert wurde.Aus dem Männerverein ist längst eine verschworene Gemeinschaft von Männern und Frauen geworden. Die Stiber verfügen heute auch über eine aktive Jugend, die sich unter Leitung von Daniel Butz in der Comitas Sultzpach dem 12. Jahrhundert verschrieben hat, und über eine Kindergruppe unter Leitung von Veronika Ostermann.Vorsitzende Tanja Weiß würdigte in ihrer Festansprache ebenso die Aktivität der aus den Stiberern hervorgegangenen Tanzgruppe Laetissime Saltemus unter Betreuung von Ursula Singer und der Feuergruppe Ardere Lilium mit Thomas Aichner.Ein fröhliches 25. Geburtstagsfest mit vielen lustigen Einlagen erlebten nicht nur die Mitglieder selbst, sondern auch zahlreiche Gäste, unter ihnen Landrat Richard Reisinger und Bürgermeister Michael Göth. Die befreundeten historischen Gruppen aus der Oberpfalz, Franken und Ingolstadt warteten mit Gastgeschenken auf, und alle Mitglieder, die dem Stiber-Fähnlein seit mehr als fünf Jahren angehören, erhielten zur Erinnerung einen Anstecker mit dem Stiber-Wappen.Weiß fand zu einem optimistischen Ausblick: "In die Zukunft schauen wir mit unseren Jungen, an die Herkunft erinnern uns die Alten im Verein". Zukunft braucht Herkunft - für dieses Motto wollen die Stiberer weitere 25 Jahre trommeln. Mindestens.