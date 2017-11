Jubilare der Stadt geehrt

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

24.11.2017

So geschehen am Dienstag, als Bürgermeister Michael Göth Worte des Dankes und der Anerkennung in den Mittelpunkt rückte. Angehenden Ruheständlern galten beste Wünsche nach Gesundheit und Wohlergehen."Es ist außergewöhnlich, wenn ein Arbeitnehmer oder Beamter seinem Arbeitgeber oder Dienstherrn über so viele Jahre hinweg die Treue hält. Die Regel ist das nicht.Unsere Arbeitsjubilare waren immer für die Bürger da. Sie haben Werte wie Treue und Pflichterfüllung nicht gering geschätzt. Sie haben Zusammenhalt gepflegt.Das ist wichtig, denn die Kraft der Betriebsgemeinschaft übersteht jede Krise, noch dazu wenn man flexibel, einsatzbereit und fleißig ist", gab sich das Stadtoberhaupt überzeugt.Michael Göth verwies zudem auf die Anpassungsfähigkeit und Lernbereitschaft. Er sprach von vielen neuen Herausforderungen, aber auch von Erfolg und Idealismus. Dafür zollte er Respekt.Folgenden Bediensteten galt der Dank und die Anerkennung der Verwaltung und des Stadtrats:25 Jahre: Armin Hösl (Friedhöfe); Markus Reitinger (Bauhof); Norbert Gräml (Bauhof), Roland Maul (Haupt- und Personalamt).40 Jahre: Gertrud Kugler (Liegenschaftsverwaltung); Edith Schimmel (Stadtkasse); Hans-Jürgen Winter ; Norbert Schejstal (Ordnungsamt).Ruhestand: Christine Sammet (Raumpflegerin Krötenseeschule); Lidia Mai (Raumpflegerin im Rathaus): Hans-Jochen Herrmann (Steueramt).Für den Personalrat übernahm 2. Vorsitzender Johannes Hartmann die Würdigung der Jubilare und angehenden Pensionisten. In einer Rückschau verwies er auf markante Ereignisse der Welt- und Stadtgeschichte vor 40 und 25 Jahren.Ein Grußwort des Stadtrates sprach CSU-Fraktionsvorsitzender Stefan Morgenschweis. Auch er dankte allen, die der Verwaltung "Gesicht und Stimme" gaben.Nach der Übergabe der Urkunden, Ehrengaben und Geschenke folgte ein gemütliches Beisammensein im Gasthof Wagner in Großenfalz.Die musikalische Gestaltung übernahmen als Ensembles der Städtischen Sing- und Musikschule der Multichor mit Leiter Franz-Xaver Reinprecht sowie die Band "Come Together" unter der Regie von Werner Wiesmeth.