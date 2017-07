Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

28.07.2017

Mit zwei außergewöhnlichen Projekttagen wurde der Schulalltag für die JoA-Klasse (Jugendliche ohne Ausbildung) an der Berufsschule bereichert: Mit Michaela Peter hatte man eine versierte Referentin zum Thema "Mit Kreativität die eigenen Stärken entdecken" gewonnen.

Die Projektleiter Bettina Bauer und Wolfi Lorenz begrüßten die gelernte Krankenschwester und nun als Kunsttherapeutin wirkende Ambergerin."Ich habe selbst immer wieder erlebt, dass in der Kreativität auch der Schlüssel zur Lösung von Lebensproblemen liegt", leitete die Künstlerin ein. Wenn sich der Mensch auf seine kreativen Phasen und Möglichkeiten einlassen könne, bekäme er dadurch auch immer neue Idee, die andere Sichtweisen ermöglichten.Aus dieser Überlegung heraus fertigte Michaela Peter in einigen Stunden mit den jungen Leuten Skulpturen. Diese kleinen Kunstwerke sollen die jungen Leute symbolisieren und die Stärken jedes Einzelnen herausstellen: "Was macht dich besonders? Was sind deine Fähigkeiten?"Die Schüler überlegten sich zum Einstieg in die praktische Arbeit, wie sie ihre beste Freundin oder der beste Freund beschreibt, und welche positiven Eigenschaften eine besondere Rolle spielen würden. Ausgestattet mit verschiedensten Materialien wie Draht, Muscheln, Karten, CDs, Knöpfe, Blüten oder Streichhölzern machten sich die jungen Leute daran, ihre erste Skulptur entstehen zu lassen.Am zweiten Projekttag hinterfragte Michaela Peter die Erfahrungen und Erlebnisse der jungen Menschen: "Verschiedene Wahrnehmungen beeinflussen unsere Einstellungen. Eigentlich lernen wir meistens nur Bruchstücke von Ereignissen und Erfahrungen kennen, und daraus entwickelt sich in uns ein Bild, das nicht ungefährlich ist, weil es sich dabei um ein Zerrbild handelt." Aus einer Vielfalt von Bildern und Motiven konnten sich die Schüler zwei Bilder aussuchen, die augenscheinlich nicht zusammenpassten.Daraus entwickelten die Akteure mit bestimmten Techniken Zerrbilder, die uns auch immer wieder - beispielsweise durch bestimmte Medien - als sogenannte Wirklichkeit vorgesetzt würden, so die Künstlerin.