Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

16.08.2017

16.08.2017

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe ein Zeuge bei der Inspektion in Sulzbach-Rosenberg angerufen und erklärt, er habe mehrere Jugendliche dabei beobachtet, wie sie ein Absperrgitter und eine Werbetafel auf die Straße schafften. Einen der Täter beschrieb der Anrufer als etwa 20 Jahre alt, korpulent und etwa 1,70 Meter groß.Kaum war der Anruf beendet, krachte es auch schon auf Höhe der Unteren Gartenstraße. Ein 18-jähriger Fahranfänger konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr mit seinem Audi über das Gitter. Hierbei wurden nach Angaben der Polizei die Frontschürze und der Unterboden beschädigt. Die genaue Schadenhöhe stehe noch nicht fest.Die Polizei ermittelt gegen die Unbekannten wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 09661/8744-0 entgegen.