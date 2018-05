Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

2016, als der Flüchtlingsstrom seinen Höhepunkt erreichte, war man überfordert. Inzwischen ist die Zahl der zu beratenden Migranten jedoch "leicht zurückgegangen, was uns deutlich entlastet", erklärt die Leiterin des Jugendmigrationsdienstes (JMD) Sulzbach-Rosenberg, Anna Szymczak. 532 junge Migranten aus 40 Ländern wurden betreut.

Viele überfordert

"Projekt Digiwelt"

Gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Andrea Rausch berichtete sie im jährlichen Gespräch mit Bürgermeister Michael Göth im Rathaus über die aktuelle Situation beim (CJD). Der JMD Sulzbach-Rosenberg als Teil des Christlichen Jugenddorfwerks (CJD) Bayern ist als Fachdienst für Migration und Integration zuständig für die Stadt Amberg und den Landkreis. Der Dienst hat je eine Beratungsstelle in Amberg und in der Herzogstadt und kümmert sich um Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Migrationshintergrund im Alter zwischen 12 und 27 Jahren.Die Klienten des JMD kommen derzeit aus 40 unterschiedlichen Ländern - mit Abstand die meisten aus Syrien und dem Irak, aber auch Afghanistan, Eritrea, Russland oder der Iran zählen dazu. In Amberg und dem Landkreis lebten laut Ausländeramt Ende 2017 genau 1723 Personen unter 27 Jahren mit Migrationshintergrund. Davon wurden 532 vom JMD beraten. Im Jahr davor waren es noch über 600, was den Dienst laut Szymczak an die Kapazitätsgrenze brachte. "Wir sind froh, dass die Zahlen rückläufig sind, denn nur so haben wir genügend Zeit für jeden Einzelfall. Integration ist ein langwieriger Prozess, der viel Zeit braucht."Zum Angebot des JMD gehört vor allem Einzel- und Gruppenberatung, in der den Migranten geholfen wird, sich im Alltag zurecht zu finden und eine Zukunftsperspektive aufzubauen. Hilfe bei der Wohnungssuche, Beratung bei der Schul- und Ausbildungswahl, Unterstützung bei Behördengängen - viele junge Menschen aus einem fremden Kultur- und Sprachkreis sind hier überfordert. Auch bei Hausaufgaben oder psychischen Problemen wird geholfen, zudem gibt es ein Bewerbungstraining. Insbesondere die Begleitung der Integrationssprachkurse sei wichtig, da es ohne vernünftige Deutschkenntnisse keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt gäbe, sagt Szymczak. Wegen der hohen Zuwandereranzahl in den letzten beiden Jahren sind die Sprachkurse laut der Dienstleiterin besonders gefragt, es gibt hier einen Anstieg "um das Vierfache". Auch die Alphabetisierungskurse hätten deutlich zugenommen.Oberstes Ziel des Migrationsdienstes ist es, die Integrationschancen von jungen Zuwanderern zu verbessern und sie dabei zu unterstützen, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Rausch erläuterte, dass der JMD deshalb eine Reihe von Projekten ins Leben gerufen hat, die den Kontakt mit Einheimischen erleichtern sollen.Dazu zählen die jährliche interkulturelle Filmnacht oder ein "Jugendgarten" (beide in Amberg), der als Treffpunkt dient für Gruppen aus ganz Deutschland. Gemeinsam mit der Krötenseeschule wurde das Projekt "Digiwelt" gestartet, bei dem das Bewusstsein für Umweltschutz gesteigert werden soll. Auch das Problem des Wohnraummangels wurde besprochen. Göth sagte Unterstützung bei der Suche zu und stellte einen finanziellen Zuschuss in Aussicht.