Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.11.2017

46

0 23.11.201746

Generation Smartphone: Für Cornelia Aschenbach eine Herausforderung, aber machbar. Zwei Jahre nach Amtsantritt als Leiterin des Jugendtreffs Hängematte fällt ihre Bilanz überragend aus: "Es ist einfach grandios wie es gerade läuft."

Damit meint sie die offene Jugendarbeit: Zwischen 20 bis 40 Kids schauen täglich zu den Öffnungszeiten im Café vorbei. "Zahlen, die ich vor einem Jahr noch wöchentlich hatte, habe ich jetzt täglich", sagt Aschenbach. Zu Beginn ihrer Tätigkeit ist die Sozialpädagogin auch mal alleine dagesessen. Irgendwann stand mal eine Gruppe Jugendlicher vor der Tür. "Es hatte sich anscheinend rumgesprochen, dass man hier umsonst Playstation spielen kann." Sie lacht. Seitdem lief der Laden.Trotz Smartphone sei der persönliche Austausch untereinander unverzichtbar. Die Jugendlichen hätten natürlich Gesprächsbedarf, gerade auch über Themen, die erst über das Handy entstehen wie beispielsweise Mobbing, so Aschenbach. Deshalb dürfen die Café-Besucher auch ihr Programm selbst bestimmen, so lange sie sich an ein paar Regeln halten: Keine Füße auf den Tisch, keine Schimpfwörter benutzen, Müll wegräumen und beim Spielen oder Essen Handy weglegen. "Das klappt ganz gut." Cornelia Aschenbach bezeichnet ihr Klientel als bunt gemischt, eine "Besucherstruktur aus sämtlichen Richtungen". Mittlerweile sei aus den regelmäßigen Gästen ein großer Freundeskreis gewachsen. Rund 20 davon beteiligten sich an der Jugendbürgerversammlung mit Bürgermeister Michael Göth. Hier kamen einige Wünsche auf den Tisch wie beispielsweise ein Graffiti-Raum, Ferienausflüge oder eine Übernachtungsaktion. Deshalb soll es künftig auch einen Hängematten-Rat geben. Und die Öffnungszeiten werden ab Januar an die neuen Bedürfnisse angepasst. Aschenbach ist es wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen selbst mitbestimmen: "Wenn sie sagen, dass sie Hunger haben, bekommen sie ein Kochbuch, können einkaufen gehen und hier etwas kochen".Wenn sich die 26-Jährige etwas wünschen dürfte, dann wären es Helfer. Ehrenamtliche ab 16 Jahren, die nur Interesse mitbringen müssten, "das Know-how vermitteln wir ihnen". Im Januar startet dafür wieder eine Juleica-Grundausbildung. Der Zeitpunkt für einen Einstieg wäre also ideal.Natürlich sollen auch weiterhin Live-Konzerte und das Repair-Café in der Hängematte über die Bühne gehen. Hier ist das Klientel naturgemäß wesentlich älter als im Café, wo die Kids zwischen zehn und 14 Jahre alt sind. Teenies seien schwieriger zu erreichen, so Aschenbach. Aber in zwei Jahren, ist die gebürtige Ambergerin überzeugt, sind die Kids von heute die Teenies und das wird ihre Hängematte bleiben. "Also haben wir alles richtig gemacht."