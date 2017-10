Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

26.10.2017

Zwei Bands bietet das Jugendzentrum Hängematte für sein Rock-Revival-Konzert am Freitag 10. November, auf. Road House und Zepp-In drehen die Uhren zurück in die Glanzzeit des Rocks, die 70er Jahre. Beginn ist um 20 Uhr; Eintritt acht Euro.

Die Musiker von Road House kommen aus Mittelfranken und der Oberpfalz. Ihr Repertoire reicht von Coverversionen der späten 60er bis in die Jetzt-Zeit und zu eigenen Stücken. Dabei sind Hits und ausgefallene B-Seiten von Deep Purple, Thin Lizzy, Bob Dylan, Cream, Jimi Hendrix und vielen anderen.Die Tribute-Band Zepp-In hält die Erinnerung an Led Zeppelin wach und führt fort, was die englischen Pioniere der Rockgeschichte viel zu früh ruhen ließen. Aufgebaut um die Songs der "Early Days", die mehr als die Hälfte des Programms einnehmen, finden sich einige Perlen für Insider und mehrere Akustik-Stücke, die ab dem Album Led Zeppelin III 1970 bei keiner Liveperformance gefehlt haben.Das druckvolle Fundament legen Stefan Brunner (Drums) und Horst Zirngibl (Bass). Jürgen Bauer (Gitarre) baut darauf harmonisch sowie solistisch perfekt auf und liefert Martin Hammerl (Gesang) eine brillante Grundlage für seine Stimme. Die Magie von Led Zeppelin wird eingefangen und aufs Publikum übertragen.