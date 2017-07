Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

21.07.2017

1

0 21.07.2017

Die Schar der Ministranten in der Pfarrei St. Marien hat Zuwachs bekommen. In einem Gottesdienst traten sieben Mädchen und Buben dieses Amt an. Zugleich freute sich der Kinderchor über vier neue Stimmen.

Kaplan Daniel Fenk ging in seiner Predigt auf die verschiedenen Dienste im Gottesdienst ein. So dürfen die Minis zum Beispiel die Gaben zum Altar bringen und die Leuchter tragen. Der Kinderchor wirkt bei der feierlichen musikalischen Gestaltung mit. "So leisten Ministranten und Kinderchor einen wichtigen Beitrag zur Liturgie", betonte Kaplan Fenk.Anschließend sprach er die neuen Ministranten mit ihren Namen an. Es sind Liam Legien, Magdalena Melchner, Jakob Rösch, Dino Vari, Sarah Vari, Anna Windl und Natalia Wyrwas. Der Kaplan segnete die Plaketten, die sie am Altar tragen, und die jungen Christen sprachen ihr Ministrantengebet. Dann nahmen die "Neuen" ihre Plätze im Altarraum ein.Anschließend rückte der Kinderchor in den Blickpunkt. Fenk dankte dafür, dass er mit schönen Stimmen die Gottesdienste feierlich mitgestaltet. Die Leiterin Hildegard Baumgärtner stellte Lea Trottmann, Katharina Papp, Simon Papp und Natalia Wyrwas vor. Zum Eintritt in den Chor bekamen auch sie Plaketten, bevor sie sich in die Schar der Sänger einreihten. Die neuen Altardiener trugen die Fürbitten vor.In der anschließenden kleinen Feier im Pfarrheim begrüßte Kaplan Fenk die Familienangehörigen. Er dankte den Eltern für die Unterstützung, dass ihr Kind Ministrant oder Sänger werden konnte. Die Neuen erhielten ein kleines Willkommensgeschenk.