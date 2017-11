Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Die Gruppe "Junge Familien" des Katholischen Frauenbundes Herz Jesu Rosenberg veranstaltete einen Kinderbekleidung- und Spielzeugbasar. Dabei wurde aber auch an die Kinder des Asylcafés gedacht. So übergaben nun Carolin Karg, Evi Rauch und Erika Beer vom Frauenbund an Irmgard Reisima-Renner und deren Team Bekleidung, Spielsachen, Autositze und Trageschalen - sehr zur Freude der anwesenden Kinder und Frauen. Bild: exb