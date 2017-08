Junge Union setzt Eis und Fußbälle für die Besten auf dem Bolzplatz aus

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

13.08.2017

13.08.2017

Zum Bolzplatzturnier der Jungen Union (JU), seit Jahren ein fester Bestandteil im Ferienprogramm der Herzogstadt, liefen rund 20 Kinder am Alten Bad auf. Bei traumhaftem Sommerwetter verbrachten sie einen entspannten Vormittag in sportlicher Atmosphäre. Auch CSU-Ortsvorsitzender und Stadtrat Patrick Fröhlich sowie 2. Bürgermeister und Bürgermeisterkandidat Günter Koller, der Kaffee und Kuchen anbot, waren gekommen. Mannschaften bildeten sich und ermittelten in verschiedenen Spieldurchgängen, inklusive Elfmeterschießen, die Sieger. Eisgutscheine und Fußbälle lagen als Preise bereit. JU-Ortsvorsitzender Maximilian Klose dankte dem Organisationsteam und dem Bundestagsabgeordneten Alois Karl für das Stiften der Fußbälle. Zudem erinnerte Klose an die Fahrt ins Legoland, eine weitere traditionelle Veranstaltung im Rahmen des Ferienprogramms. Sie steht am Samstag, 2. September, auf dem Programm. Bild: exb