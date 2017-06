Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Brezen liebt er. Knödel noch viel mehr. Baguette vermisst er überhaupt nicht. Und im Kreis der Stammtischfreunde von Inge und Kurt Rösel fühlt er sich überaus wohl. Hugo (16) ist seit sechs Wochen auf der anderen Seite des Rheins - von Heimweh keine Spur.

Wahre Freundschaft Die Freundschaft, die die Familien Pilhofer und Rösel mit Sophie Colas pflegen, dauert schon 39 Jahre an. Die Französin war damals mit einer Delegation aus dem Partner-Landkreis Maintenon nach Sulzbach-Rosenberg gekommen. Und weil es ihr so gut gefiel, blieb sie einfach ein bisschen länger. Bei Erich und Lilo Pilhofer in Seidersberg fand sie eine perfekte Gastfamilie. Ihren 16-jährigen Sohn Hugo, der momentan in der Oberpfalz ist, weiß sie bei ihren deutschen Freunden in den besten Händen. Sorgen muss sie sich keine machen. "Ihr macht das schon, ich vertraue euch", sagte sie zu Lilo Pilhofer und deren Schwägerin Inge Rösel, als sie Hugo am Ende der Osterferien in Seidersberg abgeliefert hatte. Und Hugo gefällt es hier genauso gut wie damals seiner Mutter. Er wundert sich nur, wie schnell die Zeit seit den Osterferien vergangen ist. (san)

Seit Sophie Colas vor 39 Jahren erstmals bei der Familie von Erich und Lilo Pilhofer in Seidersberg war, besteht eine tiefe Freundschaft über den Rhein als Grenzfluss hinweg. Die herzliche Gastfreundschaft, die die Französin als junges Mädchen in der Oberpfalz erlebte, genießt momentan ihr Sohn Hugo. Mit seinen 16 Jahren ist der Junge genauso alt wie seine Mutter damals vor fast vier Jahrzehnten war. Zum Ende der Osterferien kam Hugo in die Oberpfalz. Seit 24. April besucht er als Gastschüler das Max-Reger-Gymnasium, ist im Internat und samstags und sonntags in Seidersberg; meistens bei Inge und Kurt Rösel, manchmal auch auf dem Bauernhof von Lilo und Erich Pilhofer. Der 16-Jährige hat sich prima eingelebt. Nur seine Pollen-Allergie macht ihm schwer zu schaffen, ansonsten ist alles fein.Knapp zwei Monate ist er jetzt in Bayern, ein Bier hat er erst einmal getrunken, als er mit den Jungs im Internat ein Fußballspiel anschaute. Auch ohne Gerstensaft geht er gerne in den Biergarten. Überhaupt: Hugo schätzt die Geselligkeit, die Inge und Kurt Rösel pflegen. Wenn sich das Ehepaar mit seinen Freunden am Stammtisch trifft, geht Hugo gerne mit. Der Spitalgarten beim Kreuzerwirt hat es ihm angetan. "Da gefällt es mir gut", sagt er.Mit Johannes, mit dem er sich ein Zimmer im Internat teilt, hat er einen Glücksgriff gemacht. Die Jungs teilen die gleichen Interessen: Musik, Feuerwehr, Filme. Zweimal pro Woche geht der junge Franzose außerdem zum Basketball-Training. "Ich habe viel zu tun", erklärt er mit einem Augenzwinkern. Im Französisch-Unterricht sind die Mitschüler dankbar für Hugos Hilfe. "Ich lese die Texte auf Französisch vor", sagt er. "Jetzt hat die Klasse ja einen ,native speaker'", sagt Gastmama Inge Rösel lachend.Seinen Mitschülern in der zehnten Klasse, die erst ein Jahr Hugos Muttersprache lernen, stellt der junge Mann ein gutes Zeugnis aus: "Sie sprechen schon sehr gut Französisch." Bis Schuljahresende wird Hugo am MRG bleiben, dann kehrt er zurück nach Frankreich. Die Reiselust wird ihm so schnell nicht vergehen, er hat das nächste ferne Ziel vor Augen: "Ich möchte mal nach Kanada, das ist mein großer Traum."Momentan sind Pfingstferien. Vor zwei Tagen war er mit Inge und Kurt Rösel in Nürnberg, morgen fahren ihn die Pilhofers ins Allgäu. Ihre Tochter lebt in Bad Wörishofen, bei ihr wird Hugo eine Woche lang bleiben. "Ich hoffe, du hast dort schönes Wetter", sagt Lilo Pilhofer zu Hugo. Obwohl er gern im Internat ist, freut er sich jedes Mal wieder auf Freitag, wenn es heim geht nach Seidersberg. Seine Gastmama Inge überschüttet er mit Lob für deren Kochkünste. Ob Rehrücken, Gans, Rouladen oder die selbstgemachten Knödeln: Hugo liebt die ausgezeichnete Hausmannskost in Seidersberg. "Ein Weißwurstfrühstück müssen wir auch noch machen", fällt Inge Rösel sogleich ein. Eines schätzt der 16-Jährige besonders: die Vielfalt an Brot in Deutschland. "Bei uns gibt es nur Baguette. Hier sehe ich die vielen Brotsorten und bekomme gleich Hunger." Brezen liebt er. Die Bratwürste im Biergarten sowieso.Mit ihrem Gastkind haben die Rösels schon kleinere Ausflüge in die Umgebung gemacht. Die Wallfahrtskirchen der Region hat Hugo bereits gesehen, doch etwas Besonderes steht noch aus: das Annabergfest, das Ende Juli stattfindet. "Das wird dir bestimmt gefallen", sagt Kurt Rösel zu seinem Gast. In diese Zeit fällt für Hugo zudem ein anderes wichtiges Datum: der 23. Juli, an dem er 17 Jahre alt wird. Auch seine Mama hatte damals ihren 17. Geburtstag in Seidersberg gefeiert. Bald darauf heißt es Abschied nehmen, doch daran will jetzt noch niemand denken, weder Hugo noch die Rösels und Pilhofers.