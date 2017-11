Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

03.11.2017

Für die KAB haben Theres und Georg Luber 27 Erlebnis- und Kulturreisen auf die Beine gestellt. Und sie brachten alle Teilnehmer gesund und munter nach Hause zurück. Nach der letzten Fahrt folgte jetzt das Dankeschön.

Flossenbürg/Sulzbach-Rosenberg. In der Arbeitstagung der KAB- Kreisverbände, die im Museumscafé der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg stattfand, ehrte die Diözesanleitung der Katholischen Arbeitnehmerbewegung das ehrenamtliche Engagement der beiden Ferienleiter. Theres und Georg Luber haben nicht nur für den KAB-Diözesanverband jahrelang Freizeitangebote durchgeführt. Die Lubers sind in Sulzbach-Rosenberg auch sehr engagiert. Sie gestalten regelmäßige Seniorennachmittage in der Gemeinde St. Marien. Theres Luber ist im Pfarrgemeinderat aktiv und schreibt für die Sulzbach-Rosenberger Zeitung.KAB-Diözesanvorsitzende Gerlinde Bayer bedankte sich für das außergewöhnliche ehrenamtliche Engagement, die Tatkraft und guten Ideen. Die Lubers haben seit 1992 insgesamt 27 mehrtägige Freizeitfahrten für Familien und Senioren organisiert, geleitet und durchgeführt. In vielen schönen Orten wurde übernachtet wie Natz, Mitersill, Reischach, Morter, Montal, Ratsch und und und. Unzählige schöne Wanderungen wurden unter der Leitung von Theres und Georg durchgeführt. Eine große Besonderheit war die Rücksichtnahme und das umsichtige Kümmern um Teilnehmer, die nicht mehr so ganz fit waren.2016 war die letzte Gruppe unterwegs. Die Lubers haben die Leitung aus gesundheitlichen Gründen abgegeben. Gerlinde Bayer zollte den beiden größten Respekt für ihre Leistungen und nannte sie "ein Geschenk Gottes". Ohne sie hätten viele Menschen schöne Erlebnisse nicht erfahren dürfen. Die KAB-Diözesanvorsitzende überreichte als symbolische Geste ein Geschenk aus der Region. Theres und Georg Luber bedankten sich mit ein wenig Wehmut und fügten an, wie dankbar sie für die schöne Zeit sind und dass sie alle Teilnehmer immer gesund und munter wieder zu Hause abgeliefert haben.