Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

02.03.2018

Einen heiteren Nachmittag verbrachte die Gruppe KAB-Senioren-aktiv mit Evi Rauch im Pfarrheim St. Marien. Der rote Faden, der sich durch Geschichten und Lieder zog, war der Dialekt. Kräftig sangen die Senioren mit bei den altbekannten Weisen vom Bibihenderl oder dem Rousbuttnboum. Eine kleine Lehrstunde in Oberpfälzer Aussprache durfte nicht fehlen. Und so wurden Begriffe wie Haale-Oumd und Schnöi-Rambban zum heiteren Ratespaß. Am Ende des unterhaltsamen Beisammenseins waren sich alle einig: "Unser Dialekt ist doch der schöinste!" Bild: exb