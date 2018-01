Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Erwartungsvolle Stimmung und ein voll besetzter Saal beim Bartl am Feuerhof: Die Katholische Arbeitnehmerbewegung Sulzbach hat in ihrer Jahreshauptversammlung zwei besondere Jubilare zu ehren.

(lz/bba) KAB-Ortsvorsitzender Jochen Weiß freute sich über die Rahmenbedingungen der Ehrung: Helga Dürr ist seit 50 Jahren dabei, Mesner Dietmar Meier seit 25 Jahren. Die beiden Mitglieder wurden für ihre Treue und ihre besonderen Verdienste geehrt.Jochen Weiß skizzierte die Arbeit des Teams im Berichtszeitraum und übermittelte den erkrankten Mitgliedern die besten Genesungswünsche. Dazu gehörte auch Resi Luber, die zusammen mit ihrem Mann Georg sowie Hildegard und Georg Rauch für die KAB-"Senioren aktiv" verantwortlich zeichnet.Ingrid Reinhardt verlas den Bericht der Leiterin, die betonte, dass das Klischee vom stillen, anspruchslosen und hinfälligen alten Menschen auf seinem Altenteil ausgedient habe: Die Lebensentwürfe der Senioren seien heute so individuell wie nie zuvor. Im Zuge der Veränderung der Familienstrukturen und erwerbsbedingter Mobilität trügen traditionelle Familienstrukturen immer weniger, so Luber. Daher würden gerade bei den älteren Menschen soziale Kontakte außerhalb des Familienverbandes gesucht - ein wichtiges Aufgabenfeld für verbandliche Seniorenarbeit, denn "eine aktive Lebensgestaltung ist der beste Garant für ein gesundes und zufriedenes Älterwerden". Die Seniorenarbeit der KAB sei offen für alle und biete die Chance, eine breite Palette an Angeboten kennenzulernen und auszuprobieren. Regelmäßige Offerten zu körperlichen Aktivitäten wie Gymnastik, Sitztanz und Tanz unterstreichen die bunten Möglichkeiten, genau wie die Informationsangebote und Vorträge.Zusammen mit Christa Mösbauer leitete Resi Luber als Seniorenbeauftragte des Bundes-, Diözesan-, Kreis- und Ortsverbandes auch Seminare für Verantwortliche in der Seniorenarbeit oder den Seminartag des diözesanen Dachausschusses für Senioren. Die nächsten Veranstaltungen sind ein Vortrag von Hermann Frieser "Von Dreikönig auf Lichtmess zu" (heute, 14.30 Uhr, Pfarrheim), ein Referat von Dieter Pickelmann "Präsentation-Polen-Opeln-Annaberg" (7. Februar, 14.30 Uhr, Pfarrheim), die Ewige Anbetung am 8. Februar und ein geselliger Nachmittag am 21. Februar (14.30 Uhr, Pfarrheim) mit Evi Rauch.Kassier Klemens Krieger verlas den Kassenbericht. Kaplan Daniel Fenk ermunterte in Vertretung des erkrankten Präses Walter Hellauer, die Pfarrgemeinde lebendig zu gestalten. Die KAB mit ihren knapp 200 Mitgliedern sei dabei ein sehr wichtiger Mosaikstein.Nach dem Rechenschaftsbericht des KAB-Teams durch Norbert Eisner, der die Beteiligung an religiösen Veranstaltungen, die Adventsfeier mit Spendenübergabe an die Pfarrei, die Unterschriftenaktion für den freien Sonntag und den Erntealtar in der Pfarrkirche besonders hervorhob, bedankte sich Barbara Eisner für die sehr gute Unterstützung, die die KAB durch ihre Mitglieder, aber auch in anderen Bereichen erfahren dürfe.