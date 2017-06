Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Im Osten von Kempfenhof ist der Untergrund derzeit in Bewegung. Baumaschinen sind im Einsatz, um Kanäle auszuwechseln und einen Regenrückhalteteich anzulegen. Verbunden sind damit Sperrungen des Kempfenhofer und des Alten Postwegs. Auch ein neues Baugebiet wird davon profitieren.

Beengte Verhältnisse

Die Stadt Sulzbach-Rosenberg will künftig das Regenwasser aus dem gesamten Ortsteil Kempfenhof geordnet über einen neuen kombinierten Regenklär- und -rückhalteteich in einen Trockengraben einleiten. Zudem werden die Kanäle für den Anschluss des geplanten Baugebietes Kempfenhof Ost, das östlich an die bestehende Bebauung angrenzt, ausgewechselt, informiert Diplom-Ingenieur Gerd Maluche vom Bauamt beim Pressegespräch zur aktuell laufenden Maßnahme.Die Kosten für den Kanalbau, einschließlich des neuen Regenklärteichs, belaufen sich auf rund 594 000 Euro. Eingeschlossen seien darin auch die Kosten der Erdarbeiten für die Wasserleitungsverlegung im Kempfenhofer Weg in Höhe von circa 25 700 Euro. Bauleiter Armin Winter von der ausführenden Firma Arbogast ist zuversichtlich, dass die Sperrungen der Straßen bis Ende Juni aufgehoben werden können. "Wir liegen gut im Zeitplan, beginnen übernächste Woche mit dem Überlaufbecken und erwarten voraussichtlich bis Mitte August den Abschluss der Maßnahme."Wie Gerd Maluche weiter anmerkt, erfordern die beengten Verhältnisse in besagtem Bereich für den Kanalneubau eine Umlegung der Wasserleitung. "Mit Hilfe der hier geplanten Schmutz- und Regenwasserkanäle kann das neue Baugebiet Kempfenhof Ost an die bestehende Kanalisation angeschlossen werden", so der Bauamtsvertreter zu den Überlegungen der Planer.In Kempfenhof verfügt die Stadt über ein Kanalnetz im Trennsystem. Während die gesamten Schmutzwässer in die Kläranlage fließen, endet die Regenwasserkanalisation in einem offenen Graben. Für die Abwasserableitung aus dem neuen Baugebiet habe sich die hier gewählte Variante als die wirtschaftlichste erwiesen, da sich die Auswechslungen innerhalb der Bebauung auf den vorhandenen Regenwasser- und den Schmutzwasserstrang beschränkten. Zur Ableitung des Regenwassers aus Kempfenhof Ost bis zum Hauptsammler sei der Bau eines 124 Meter langen Kanals aus Strahlbetonrohren notwendig. Die Verlegung laufe überwiegend auf der vorhandenen Trasse. Für das Schmutzwasser werde dort ein 130 Meter langer Steinzeug-Kanal eingebracht. Die Rohre liegen in einer Tiefe zwischen 2,10 und 5,40 Meter, so das Stadtbauamt.