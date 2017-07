Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

30.07.2017

Er hat über Dietrich Bonhoeffer promoviert, und so verwunderte es nicht, dass der Prediger diesen Mann auch als Thema wählte. Gerhard Ludwig Kardinal Müller kam wieder zum Annaberg und hielt im Reformationsjubiläumsjahr die Ökumene hoch.

"Wir sind Kirche"

Reformationskerze dabei

Schon vor der Pontifikalmesse bereiteten die Kinder dem Kardinal ein Willkommen: Ein Chor der Kindergärten St. Anna und St. Marien sang für den Gast aus Rom, und Landrat Richard Reisinger freute sich über einen katholischen "G3-Gipfel" mit dem Kardinal, Weihbischof Reinhard Pappenberger und Generalvikar Michael Fuchs auf dem Annaberg. Zahlreiche Bannerabordnungen erwiesen den hohen Gäste die Ehre.Dekan Walter Hellauer freute sich sehr über den dritten Besuch aus Rom von Kardinal Müller und darüber, dass dieser in seinem jüngsten Papst-Buch auch den Annaberg verewigt hatte. "Wir sind Kirche, wir sind auf dem Weg zur himmlischen Heimat", begann Müller. Der Prediger stellte dann auch das Bonhoeffer-Zitat in den Mittelpunkt, wer Jesus eigentlich heute für uns sei. "Bonhoeffer hat diese Frage nicht aus dem Studierzimmer, sondern aus dem Gefängnis heraus gestellt. Er war aktiv im Widerstand gegen das Dritte Reich tätig und hatte Juden in die Schweiz gerettet." Insgesamt gelte der im April 1945 hingerichtete Protestant Bonhoeffer als Märtyrer.Seine Frage allerdings müsse jeder für sich selbst beantworten. Der christliche Glaube stehe nicht im Widerspruch zum Wissen - "wir werden hier nicht eingeschränkt." Gott schenke sich uns, wir seien auf du mit ihm. Was aber bewege die Menschen, sich von der Kirche zu trennen?Müller blendete auch zurück auf die Weltanschauung des Nationalsozialismus, von Hitler und Rosenberg, auf eine falsche Sicht, auf eine Weltanschauung ohne einen Gott nach dem Recht des Stärkeren."Aber der Mensch kann sich nicht selber erlösen", bilanzierte der Kardinal und fragte: "Wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns?" Der gekreuzigte Christus sei der wahre Gott und der wahre Mensch, "der Retter und Befreier jedes Menschen!"Die brennende Kerze sei ein Zeichen für Wärme und Geborgenheit, aber auch Jesus Christus, das Licht der Welt, erklärte Dekan Karlhermann Schötz gemeinsam mit Pfarrer Dr. Roland Kurz im Schlusswort zur Einheit der Christen. "Das Versprechen von Jesus führt uns alle in die Zukunft!" Mit dem Primiz-Segen von Jungpriester Florian Frohnhöfer endete der letzte große Gottesdienst auf dem Annaberg. Die zahlreichen Besucher dankten mit ApplausVier Hahnbacher Marktbläser umrahmten den Gottesdienst mit einigen Alphorn-Stücken vom Kirchberg herab, Kirchenchor und Blechbläser St. Marien gestalteten die Messe bei bestem Bergwetter. Kardinal Müller besuchte anschließend noch eine ökumenische Andacht in der Christuskirche.