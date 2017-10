Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

24.10.2017

Das Bier und die Liebe spielen die Hauptrollen in "A Flascherl vom Glück". Seit August probt die Theatergruppe des Heimat- und Trachtenvereins Stamm unter der Leitung von Marion Steger dieses Lustspiel in drei Akten.

Das Stück spielt im Jahr 1967. Betty Fisch (Sabine Graf), Erbin des alteingesessenen Fisch-Bräus, kämpft um ihre Existenz. Konkurrent Wigg Maierhofer (Wolfgang Übler) wartet nur darauf, ihren Betrieb schlucken zu können. Das möchte Betty mit der Hilfe des jungen Braumeisters Ringo (Julian Donath) verhindern. Mit von der Partie sind die vergessliche Köchin Traudl (Karin Niebler), die junge Bedienung Lisa (Bettina Schmalzl) und der alteingesessene Braumeister Simmerl (Stefan Fuchs), dem seit Wochen kein trinkbares Bier mehr gelingt. Als Stammgäste tragen die Kramerin Gusti Wimmerdinger (Marion Steger), ihr geschäftstüchtiger Ehemann Bertl (Michael Speckner) sowie der Totengräber Ignaz Hartl (Markus Stauber) dazu bei, dass es in der Gastwirtschaft turbulent zugeht.Die Aufführungen im Kettelerhaus beginnen am Sonntag, 29. Oktober; Samstag, 4. November; Sonntag 5. November; Freitag, 10. November, und Samstag, 11. November, jeweils um 19.30 Uhr. Außerdem gibt es am Sonntag, 29. Oktober, um 14 Uhr eine Nachmittagsvorstellung. Kartenreservierungen täglich von 18 bis 20 Uhr unter 09661/81 27 29 und am Donnerstag, 26. Oktober, von 9 bis 12 Uhr im Gasthof Bayerischer Hof und von 19 bis 20 Uhr im Kettelerhaus.