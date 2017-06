Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

13.06.2017

0 13.06.2017

Ein blauer Fluss mit Netz und Fisch, eine Brücke darüber, links ein lila, rechts ein gelbes Kreuz: Die Symbolik im geplanten Blumenteppich ist eindeutig. Am Fronleichnamstag feiern katholische und evangelische Menschen gemeinsam vor der Christuskirche. Wieder ein Zeichen des guten ökumenischen Bewusstseins und der Einheit der Christen in der Herzogstadt.

Schlimme Zeiten vorbei

Gegenseitiger Respekt

Kniebeugestreit lange vorbei "Der Buchbinder hockt sich nicht", war die Reaktion eines einfachen Soldaten in Ingolstadt Mitte des 19. Jahrhunderts. Er antwortete damit auf die Aufforderung seines Hauptmannes, während der Wandlung bei einer katholischen Messe: "Buchbinder, hock dich."



Der Soldat befand sich damit in einer Linie mit anderen Soldaten und Generälen, die damit einer Order aus dem Kriegsministerium Widerstand leisteten. Diese war auf Geheiß des damaligen Königs Ludwig I. erlassen worden: "Seine Majestät, der König, haben allergnädigst zu beschließen geruht, dass bei militärischen Gottesdiensten während der Wandlung und beim Segen wieder niedergekniet werden soll. Das gleiche hat zu geschehen bei der Fronleichnams-Prozession und auf der Wache, wenn das Hochwürdigste vorbeigetragen und an die Mannschaften der Segen gegeben wird. Das Kommando lautet: Aufs Knie!" So entstand der sogenannte Kniebeugestreit. Die Order wurde nach mehreren Jahren wieder aufgehoben.



Heutzutage gibt es in Bayern immer wieder Fronleichnamsprozessionen, an denen auch evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer beteiligt sind - ein Zeichen dafür, dass die Konfessionen heute mehr eint als sie trennt. (ge)

Es wird ein wegweisendes Bild auf dem Pflaster in der Neustadt, gestaltet vom Team aus Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung unter Leitung von Brigitte Kogelbauer: Weiße Kiesel, blaue Tücher und vieles mehr dient zur Veranschaulichung der christlichen Verpflichtung, Brücken zu bauen, erläutert Kirchenvorstand Erich Weiß unserer Zeitung im Gespräch. Dekan Walter Hellauer freut sich auf ein weiteres gemeinsames Treffen im Reformationsjahr. Geplant sei für den Herbst auch eine gemeinsame Feier des Reformationstages mit einem katholischen Prediger. "Die Tage der Konflikte sind vorbei - Fronleichnam ist ein sichtbares Zeichen der Einheit!""Am Fronleichnamstag wird die Prozession der Katholischen Pfarrei St. Marien einen Halt an der evangelischen Christuskirche machen. Dies könnte ein Zeichen des gegenseitigen Respekts und der Toleranz sein", erklärt Dekan Karlhermann Schötz. Von ihm kam die Idee zu dieser gemeinsamen Aktion, auch Dekan Walter Hellauer hatte Ähnliches schon einmal angeregt.Lange vorbei sind also die Zeiten, in denen Evangelische an Fronleichnam Odel oder Mist fuhren und demonstrativ Wäsche zum Trocknen aufhängten und es umgekehrt die Katholiken am Buß- und Bettag oder Reformationstag dem gleich taten. Von den Senioren wird sich noch mancher an diese Zeit erinnern. Das Jahr 2017 wird in Sulzbach-Rosenberg als Gedenkjahr an die Reformation sehr stark ökumenisch begangen. Beeindruckende gemeinsame Gottesdienste fanden dazu bereits in St. Marien statt. Die Pfarrei St. Marien und die Kirchengemeinde Christuskirche schließen sich damit dem Bemühen beider großen Kirchen an, dieses Jahr als Christusjahr zu feiern."Wir wissen beide, dass unser Verständnis des Abendmahles beziehungsweise der Eucharistie verschieden ist. Mit dem gemeinsamen Gebet am Fronleichnamstag vor der Christuskirche geben wir ein deutliches Zeichen unseres gemeinsamen Glaubens an Christus und des gegenseitigen Respektes" - eine eindeutige Erklärung der Stadtpfarrer Dekan Walter Hellauer und Dr. Roland Kurz.Es werde viel von "Jahrhundertereignissen" gesprochen - nach dem Gottesdienst "Heilung der Erinnerungen" und gemeinsamer Feier der Auferstehung in der Ostervesper sei dies ein drittes ökumenisches Jahrhundertereignis in der Herzogstadt, die lange Jahrhunderte von konfessionellen Konflikten geprägt war.

Nach dem Festgottesdienst um 9 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Marien zieht die Prozession durch Hagtor und Allee entlang durch die Neustadt zum Luitpoldplatz zurück. Die beiden Altäre sind an der Allee vor dem ehemaligen Brauereigelände Bayerischer Hof und vor der Christuskirche in der Neustadt aufgebaut.

Den Schmuck des Altares übernehmen an der Allee der Katholische Frauenbund, vor der Christuskirche Brigitte Kogelbauer mit Team und vor der Stadtpfarrkirche die Gemeinschaft St. Georg. Für die Erstkommunikanten ist die erste Bank in der Kirche reserviert, sie begleiten während der Prozession das Allerheiligste (Festkleidung, ohne Kerzen, wenn möglich mit Blumen). Gemeinschaft St. Georg und Bergleute werden wieder das Allerheiligste eskortieren.Für die Prozession gilt folgende Aufstellung: Vortragskreuz - Pfadfinder - KAB - Kolpingsfamilie - Kath. Frauenbund - Ehrwürdige Schwestern - Bläser - Chor - Erstkommunikanten - Ministranten - das Allerheiligste, begleitet von Gemeinschaft St. Georg und Bergknappen - Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat - Pfarrfamilie St. Marien.Jugendverbände und Vereine nehmen mit ihren Bannern teil. Die Anwohner des Prozessionsweges werden gebeten, die Häuser zu schmücken. Birken werden am Mittwochvormittag verteilt. Im Anschluss lädt die Pfarrgemeinde zum gemütlichen Beisammensein am Pfarrplatz hinter der Kirche mit Speis und Trank.