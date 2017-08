Katholischer Frauenbund auf Stippvisite bei der Amberger Tafel

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

06.08.2017

6

06.08.2017

Sehr beeindruckt waren die Frauen des Kath. Frauenbundes St. Marien bei ihrem Besuch in der Amberger Tafel vom Angebot und vor allem von der Logistik, mit der Grundnahrungsmittel, Milchprodukte, Obst und Gemüse sowie Fleisch gelagert und zweimal wöchentlich an bezugsberechtigte Abnehmer ausgegeben werden. Vorsitzender Bernhard Saurenbach und 2. Vorsitzende Irmgard Buschhausen hatten sich viel Zeit genommen, um die Frauen aus der Herzogstadt durch die Räumlichkeiten zu führen. Nach dem Motto "Essen, wo es hingehört" werden von ehrenamtlichen Helfern die Waren in den verschiedenen Geschäften abgeholt, sortiert, die Qualität überprüft und an die Bezugsberechtigen abgegeben. Der gemeinnützige Verein finanziert sich nur durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Sponsoren. Und so fiel es den Frauen leicht, auch einen eigenen finanziellen Beitrag für den laufenden Betrieb zu leisten. Bild: wbe