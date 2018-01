Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

11.01.2018

6

0 11.01.2018

Vor gut einem Jahr erfuhr der Katholische Frauenbund Herz Jesu vom Schicksal der Familie Nelson, zu der die schwerstbehinderten Zwillinge Malik und Damien sowie ihre alleinerziehende Mutter gehören. Für sie sammelten die Frauen bei der Muttertagsfeier. Als sie die Spende überbrachten, hat sie die Lebensfreunde der Buben tief berührt. Das Versprechen, sie nicht zu vergessen, hat der Frauenbund gehalten.

Evi Rauch zeigte bei der Adventsfeier Bilder von Malik und Damien und erzählte von ihrer schwierigen Situation. Sofort erklärten sich die Frauen bereit, erneut zu spenden. So kamen 600 Euro zusammen. Die Strickgruppe um Marga Klameth beteiligte sich mit 100 Euro, und die Frauen-Union (FU) schloss sich mit 150 Euro an.Jetzt machte sich das Leitungsteam des Katholischen Frauenbunds Rosenberg, Evi Rauch, Erika Beer und Maria Pilhofer, zusammen mit der FU-Vorsitzenden Nicole Selendt auf den Weg nach Kastl, um den Kindern 850 Euro zu überbringen. Mittlerweile ist die kleine Familie in ein barrierefreies Haus umgezogen. Die alte Wohnung war nicht behindertengerecht, und so musste die Mutter die Kinder über die Treppen in ihre Zimmer tragen. Außerdem zeigten die Zimmer deutliche Spuren von Schimmelbefall. Die beiden Jungs freuten sich sehr, die bekannten Damen wieder zu sehen. Und auf die Frage von Evi Rauch, ob denn das Christkind bei ihnen gewesen sei, kam die Antwort: "Hundert Punkte!"Seit September besuchen die Zwillinge die Grundschule in Kemnath. Ohne die Schulbegleitung wäre dies nicht möglich, da Damien und Malik weder stehen noch gehen können und ihnen das Sitzen schwer fällt. Lesen und Schreiben wird ihnen nie allein gelingen, da sie weder den Stift halten noch ein Buch selbst umblättern können. Auch stehen weitere Operationen an. Doch all dies mindert den Optimismus und die Fröhlichkeit der Buben nicht. Betroffen und dankbar machten sich die Frauen auf den Heimweg und versprachen, wieder zu kommen.