Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

31.01.2018

Eine Auszeit mit Qi Gong bot der Katholische Frauenbund Herz Jesu Rosenberg an. Den Körper mit sanften Bewegungen lockern, den Geist zur Ruhe bringen, entspannt sein und trotzdem voller Energie - das ist das Ziel dieses jahrtausendalten Bewegungssystems aus der traditionellen chinesischen Medizin. Qi Gong sucht den Zusammenklang von allem, was uns Menschen ausmacht.

Die langsam fließenden Bewegungen sind harmonisch im Ablauf und lassen sich auch ohne Vorkenntnisse von jedermann leicht ausführen. Sie fördern Körperwahrnehmung, Koordination, Standfestigkeit und Beweglichkeit, kräftigen Muskeln, Sehnen und Bänder. Die gezielte Lenkung der Aufmerksamkeit nach innen entschleunigt und öffnet Räume der Gelassenheit.Die staatlich geprüfte Spa- und Wellnesstrainerin Claudia Schmidt hat ihre Ausbildung zur Qi-Gong-Kursleiterin an der Sebastian-Kneipp-Akademie absolviert. Sie führte die Frauen mit gezielten Übungen in die Entspannungstechnik ein. Alle Teilnehmerinnen waren von den harmonischen Entschleunigungsbewegungen sehr angetan, und manche berichteten, sie hätten in der folgenden Nacht besonders gut geschlafen.