24.07.2017

Die Lehrzeit ist beendet, und der Gesellenbrief wird überreicht: Für die insgesamt 38 angehenden Kaufleute für Büromanagement und 20 Industriekaufleute in spe ein freudiges Ereignis.

Perfekter Start

Stolzes Ergebnis

Sonderauszeichnungen Bildungsgutschein der IHK-Akademie Ostbayern, beste Fremdsprachenkorrespondentin Englisch: Katharina Neumüller (Firma Nowy Styl).



Bildungsgutschein für sehr guten HWK-Abschluss: Nicole Frank (Firma Englhard Bau).



Geldpreise der IHK Regensburg für den besten Abschluss aus Berufsschule und IHK-Prüfung: Laura Meier (Klinikum St. Marien), Milena Pröls (Hammermeister Sondermaschinenbau, Gebenbach), Kathrin Scherer (Auer-Guss, Amberg), Vanessa Pickel (Deprag, Amberg), Stefanie Trenz (Lüdecke, Amberg).



Alle geehrten jungen Erwachsenen freuten sich zudem über einen Sachpreis der Stadt Sulzbach-Rosenberg, den Bürgermeister Michael Göth überreichte. (lz/bba)

Die Berufsschule hatte ihre Aufgabe bestens erfüllt und entließ einen außergewöhnlichen Jahrgang mit Freude, aber auch ein bisschen Wehmut ins Berufsleben. Erwartungsfrohe Stimmung und gute Atmosphäre in der Aula am BSZ: Schulleiter Bernhard Kleierl brach in seiner Rede eine Lanze für das Erfolgsmodell der beruflichen Bildung. "Um dieses duale System mit Betrieben und Schulen beneidet uns die Welt, denn es ist ein Garant für fundierte Bildung und eine geringe Jugendarbeitslosigkeit."Kleierl gratulierte den jungen Leuten zum Gesellenbrief als eine Grundlage der beruflichen Bildung. Auch Stadtoberhaupt Michael Göth freute sich über dieses wichtige Ereignis im lebenslangen Lernen des Menschen. Er lobte die gute Zusammenarbeit zwischen den Betrieben und der Schule, die auch die Ausbildungsmesse wieder verdeutlicht habe. Eine gute Berufsausbildung garantiere die Wettbewerbsfähigkeit und sei der perfekte Start für den nächsten Schritt ins Berufsleben.Marianne König, Klassenleiterin bei den Abschlussklassen im Büromanagement, und Carmen Jahn, Teamleiterin Büro, moderierten den Abend. Die Schülerinnen Melike, Sara, Lea und Verena stellten bei ihrer Abschlussrede den Dank an Eltern, Ausbilder und Lehrer heraus, teilten am BSZ auch viele schöne Erinnerungen und freuten sich nun auf den Einstieg in einen neuen Lebensabschnitt mit vielfältigen Optionen.Die Klassen selbst sorgten mit einer Präsentation eines "Teachers dance", einem Lehrerspiel "Wer bin ich" und einer Zeugnisvergabe "Die letzten drei Jahre" für launige Stimmung. Zur Überreichung der Zeugnisse und Gesellenbriefe durch Johann Schmalzl (IHK) und Wolfgang Spöckner (HWK) wurden die einzelnen Absolventen in einer warmherzigen Charakterisierung, von Evi Dimler mit Team erarbeitet, vorgestellt. Marianne König erläuterte mit beteiligten Schülerinnen das Projekt Erasmus +, an dem sich zehn junge Damen und Herren aus den Bereichen Büromanagement und Industriekaufleute beteiligt hatten.In der ersten Woche besuchten die Oberpfälzer täglich einen Business English Course, dabei wurden Vorstellungsgespräche, die schriftliche Geschäftskorrespondenz, Geschäftstelefonate oder die Konversation vertieft. In den zwei folgenden Wochen absolvierten die "Probanden" je ein Praktikum - die jungen Leute bedankten sich bei ihren Ausbildungsbetrieben für Unterstützung. Johann Schmalzl freute sich über ein stolzes Prüfungsergebnis. Alle hätten bestanden, und mit der frischen Fachkompetenz wünschte er viel Erfolg.