Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

27.12.2017

1855

0 27.12.20171855

Weihnachten - Friede, Freude, Besinnlichkeit? Pustekuchen! Es geht auch ganz anders: Ausraster, blaues Auge, Alkohol, Machete, Drogenexzess, Pistole. Keine ruhigen Festtage für Polizeibeamte.

Faust ins Auge

Ein Empfangskommando

Ein Riesenhämatom

"Für uns sieht die staade Zeit etwas anders aus", fasste Peter Krämer die Weihnachtstage zusammen. "Wir hatten alle Hände voll zu tun", so der stellvertretende Leiter der im Sulzbacher Schloss untergebrachten Inspektion.Bereits am Samstag gegen 16.45 Uhr rückte eine Streife zu einem Streit nach Hahnbach aus. Dort war sich ein amtsbekanntes Pärchen in die Haare geraten, und es setzte Schläge. Zumindest ein Fausttreffer des Mannes (44) ging ins Auge der Ex-Partnerin (39), das daraufhin blau anlief. Zugeschlagen dürfte er haben, weil die Frau ihre Habseligkeiten aus der ehemals gemeinsamen Wohnung holen wollte. Auch das Handy der Verletzten ging beim Zoff zu Bruch (Schaden rund 200 Euro). Das Paar wurde von der Polizei getrennt - "danach konnte wieder Ruhe einkehren", hieß es in deren Bericht dazu.Wenige Stunden später war es ein junger Mann, der die Ordnungshüter am Bahnhof auf den Plan rief: Er war im Zug von Amberg hierher gekommen: ohne gültiges Ticket. Die Überprüfung seiner Personalien ließ der 17-Jährige halbwegs friedfertig über sich ergehen, doch als er gegen 21.50 Uhr merkte, dass das Polizeifahrzeug nicht zum Gratis-Taxi für ihn nach Hause genutzt werden sollte, rastete er aus. Er beleidigte die Beamten aufs übelste und zeigte den ausgestreckten Mittelfinger - unter den Augen von Mitreisenden, die gerade ausgestiegen waren. Damit die Situation nicht eskalierte, wurde der junge Mann und zur Inspektion gebracht.Da er in Weiden wohnt, wurde eine private Fahrgelegenheit organisiert und der Nachtschwärmer entlassen. Ihn erwarten Anzeigen wegen Leistungserschleichung und Beleidigung. Nach einer weiteren Stunde bedurfte es für die Beamten der Amtshilfe mehrerer Streifenbesatzungen aus Amberg. Im Gemeindebereich Hahnbach zofften sich ein 33-Jähriger und dessen Ehefrau (31) handfest. Der Mann hatte, so dessen Angetraute, bereits den ganzen Tag über Alkohol getrunken, sie beschimpft und war immer aggressiver geworden, ohne sie bis dahin körperlich anzugehen.Als die Attackierte die Nase voll hatte und mit den drei kleinen Kindern das Anwesen verlassen wollte, war der Herr Gemahl damit gar nicht einverstanden. Als er registrierte, dass die Polizei alarmiert worden war, ging er quasi als Empfangskommando für die Beamten nach draußen. In der Hofeinfahrt zeigte er sich äußerst aggressiv und wollte ein Gespräch zwischen seiner Ehefrau und den Polizisten verhindern. Dabei hielt er seinen zweijährigen Sohn fest, damit die Mutter diesen nicht mitnehmen konnte. Grund genug für die Uniformierten, dem Mann Handfesseln anzulegen. Danach ging's zur Wache nach Amberg und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zur Blutentnahme, weil der Widerborstige mit einem Alkotest nicht einverstanden war. Seinen Rausch durfte er in der Arrestzelle ausschlafen.Am ersten Feiertag wandte sich eine Auszubildende gegen 11.15 Uhr hilfesuchend an die Polizei. Die 19-Jährige kam ins Schloss und hatte einen ganzen Sack voller Sachen dabei, die ihrem Freund (24) gehörten: Einwegspritzen, Schreckschusspistole mit Munition, ein verbotenes Messer und Schlaftabletten. Sie legte dar, dass ihr Mitbewohner zumindest seit zwei Monaten verschiedene Betäubungsmittel konsumiert und sie dann im Drogenrausch geschlagen hat. An der Wohnung in Sulzbach-Rosenberg trafen die Beamten den Mann völlig apathisch und orientierungslos an. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus zur Entgiftung. Hinterher wurde er wegen Gefährdung ins Bezirkskrankenhaus Regensburg eingewiesen.Einen weiteren Fall gab es am ersten Feiertag gegen 18.45 Uhr: In der Steigerstraße war ein Pärchen heftig aneinandergeraten. Doch die 16-Jährige wusste sich zu helfen und bat ihren Exfreund (21) darum, mal mit ihrem jetzigen Partner zu sprechen, "damit dieser nicht schon wieder Stress macht". Dieser kam dem nach und brauste zum Ort des Geschehens. Dort staunte er nicht schlecht, denn der 24-Jährige stand bereits auf der Straße und fuchtelte mit einer Machete vor dem angekommenen Auto herum. Unmissverständlich forderte er den "Ex" auf: "Mach' dich vom Acker!" Das tat dieser. Er rief die Polizei. Der Macheten-Mann wurde vorläufig festgenommen, die 40 Zentimeter lange Waffe sichergestellt.Kein Friede auch am zweiten Feiertag: Gegen 18.20 Uhr wurde die Polizei zum Streit eines Ehepaars in die Hofgartenstraße gerufen. Ein alkoholisierter 28-Jähriger hatte seine Frau (21) geschlagen und ihr einen handtellergroßes Hämatom am Oberschenkel verpasst. Offensichtlich nicht zum ersten Mal. Ein Alkotest beim Schläger ergab einen Wert von 1,3 Promille. Das Opfer packte seine Sachen und zog zurück zur ihrer Mutter. Den Kraftprotz erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung. "Bleibt zu hoffen", so Hauptkommissar Krämer, "dass der Jahreswechsel friedlicher über die Bühne geht."