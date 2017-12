Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

20.12.2017

20.12.2017

Selbstwertgefühl, Einfallsreichtum, Intelligenz - es gibt viele Eigenschaften, die es Menschen erleichtern, sich gut im Leben zurechtzufinden. Eine Eigenschaft aber wird von der Wissenschaft immer mehr in den Focus gestellt: Empathie - Interesse zeigen für Lebensumstände anderer, Mitgefühl entwickeln und helfen - gilt als Voraussetzung für ein erfülltes und erfolgreiches Leben.

Aus diesem Grund haben die Kinder der Kita An der Point in Sulzbach-Rosenberg in diesem Jahr an der Aktion Weihnachtstrucker der Johanniter teilgenommen. Fünf Pakete sind für Familien in Albanien, Bosnien und Rumänien zusammen gekommen; nahezu 50 Kilogramm an Lebensmitteln und Hygieneartikeln.