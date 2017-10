Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

19.10.2017

23

0 19.10.201723

Der Kindergarten Herz Jesu Rosenberg hat einen neuen Elternbeirat. In der ersten Sitzung nach der Wahl wählte er Carolin Karg zur Vorsitzenden und Jochen Güthe zu ihrem Stellvertreter. Schriftführerin ist Martina Pfadenhauer. Außerdem gehören Sonja Fiebig, Christina Neumüller, Andrea Rahlf, Nicole Selendt und Melanie Stief dem Gremium an. Kindergartenleiterin Gabi Wachter und ihre Stellvertreterin Christl Lösch dankten allen für ihre Bereitschaft zur Mitarbeit und überreichten jedem ein kleines Präsent. Die erste Veranstaltung, bei der sich der Elternbeirat einbringen wird, ist das Martinsfest am Freitag, 10. November. Darüber hinaus sind wieder eine Weihnachtsfeier sowie ein Preisrommé geplant.