Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

17.07.2017

Eine Einladung ins Schulmuseum nahm der Kindergarten Guter Hirte gerne an. Für ihre neuen Nachbarn, die vorübergehend im Schlößl untergebracht sind, hatten die Museums-Mitarbeiterinnen ein buntes Programm zusammengestellt. Die 48 Mädchen und Buben teilten sich dort auf. Eine Gruppe entdeckte fast vergessene Spiele wie Dosen werfen, Seil ziehen, Hufeisen werfen und Murmeln rollen wieder, während die andere dem Büfett zusprach, das Kräuterpädagogin Edith Niebler aus Ammerthal vorbereitet hatte. Nur gesunde Sachen standen auf dem Tisch: Obstspieße in einer ausgehöhlten Melone, Nussmüsli mit Feigen und Honig, Häppchen mit Kräuterbrotaufstrich, frisch gemahlene Haferflocken und Kräuterlimo. Unter dem ausladenden Nussbaum ließen es sich Mädchen und Buben schmecken, verzierten Schmuckkarten mit Blumen oder breiteten mollige Decken zum Ausruhen auf der Wiese des Schulgartens aus. Die Erzieherinnen und die Mitarbeiterinnen des Schulmuseums, Martina Herbst und Martina Keck-Windisch, hatten alle Hände voll zu tun, um das ausgelassene Völkchen zu bändigen, aber auch sichtlich Freude an diesem Tag voller Leben im alten Haus. Bild: hka