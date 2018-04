Kirchenmusikalische Höhepunkte an Ostern in St. Marien

03.04.2018

Besondere kirchenmusikalische Genüsse erwarteten die Besucher der Festmesse in der Stadtpfarrkirche St. Marien am Ostersonntag. Das "Kyrie" wurde von der Bamberger Sopranistin Christina Röckelein mit klarer Stimme, bewegend und kraftvoll vorgetragen. Begleitet wurde sie von Steffen Kordmann an der Orgel.

Aufgeführt wurde die "Missa in f-Moll" von dem Münchner Komponisten Josef Gabriel Rheinberger (1839 - 1901). Auch die weiteren Gesangsstücke faszinierten, wie das darauffolgende "Gloria". Es muss nicht immer das große Orchester sein, um die Zuhörer in Bann zu ziehen. Die Festmesse endete mit der Segnung der mitgebrachten Speisen und dem gemeinsamen Marienlob "Freu dich, du Himmelskönigin, Halleluja!"